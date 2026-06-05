日本和歌山白濱町「貓熊歸零」1週年 遊客不減反增

本和歌山縣白濱町去年6月「貓熊歸零」，找回溫泉之鄉原點，不再依賴貓熊攬客，一年下來觀光客不減反增。圖為白濱町「冒險大世界」貓熊媽媽良濱。（美聯檔案照）

日本和歌山縣白濱町去年6月「貓熊歸零」，積極發展後貓熊時代的觀光，日本《產經新聞》專題報導，白濱町找回溫泉之鄉原點，不再依賴貓熊攬客，一年下來觀光客不減反增。相當友台的白濱町長大江康弘積極推動與台灣相關活動，去年首次舉辦「台灣嘉年華」活動，一天就吸引4000人參加，他透過產經溫情喊話「我的台灣朋友們，請來白濱吧」。

位於和歌山縣白濱町的「冒險大世界」（Adventure World），自1988年從中國引入兩隻貓熊後，成為日本重要的貓熊繁殖地，園內同時飼養的貓熊最高紀錄達8頭。園區自1994年起與中國展開共同繁殖研究，共成功誕生了17頭大貓熊，創下中國本土以外的世界最多繁殖紀錄。園內最後4頭貓熊已於2025年6月全數歸還中國。

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和歌山縣的「貓熊歸零」反映日中關係的變化，主要是和歌山縣出身的親中派政壇大老二階俊博於2024年退休，中國暫停白濱町貓熊租借的續約，而在同年5月當選白濱町長的大江康弘則是鐵桿親台派，擔任參議員時期曾任「日本台灣親善協會」的會長。

中國似有以停租貓熊給白濱町「教訓」，而大江並未讓步，決心發展一個不靠貓熊也能發展的觀光新路線。

《產經新聞》在白濱町貓熊歸屆滿一年前夕以專題報導現況，結論是白濱的觀光客數不減反增。

大江在訪談中說，去年4月傳出貓熊歸還消息後，5、6月出現了「貓熊流失特需」。感覺一次就湧入了一年份的遊客量。7月遊客稍有下滑，但8月又超過前一年。

去年白濱町的住宿旅客達180萬人，比前年的170萬人增加10萬人，入境旅客也從約10萬人增加到14萬人。包括住宿客與當日往返旅客在內，整體觀光人數也從300萬人成長到309萬人。

大江說，從數字來看，整體觀光實質增加，這就是現實。過去有人認為，沒有貓熊，白濱就會衰退，但實際上並沒有發生。他在訪談中坦言「未來還要把這種不穩定的東西（貓熊觀光）當成白濱觀光核心嗎？老實說，我已經受夠了。」

這一年，白濱町試著舉辦各式活動讓觀光選項多元化，例如商工會青年部睽違9年，再次在白良濱舉辦「沙灘電影院」活動，結果來的人遠超預期。去年8月海邊還開設了高級海灘咖啡館「Sun Tide」，並開放過去禁止的飲食及酒類販售。此外也設置了狗狗運動場，頗受好評。

訪談中，大江也不忘向台灣旅客溫情喊話說，他和台灣朋友交往近50年，很希望台灣朋友能到白濱旅遊。

去年5月16日，白濱町與台灣的首航包機，飛抵南紀白濱機場，這是白濱町的創舉，大江今年繼續爭取包機直航。去年白濱首次在海邊舉辦可以體驗台灣夜市與台灣舞獅的「台灣嘉年華，一天就吸引4000人參加，大江說，今年也會繼續舉辦。

大江也說，受到鄰近田邊市世界遺產「熊野古道」熱潮帶動，來自歐美的旅客增加了。過去主要是中國、香港、台灣、南韓遊客，如今歐美客也加入其中，整體結構已開始改變。

大江說，白濱飼養貓熊31年，確實太依賴貓熊了。明明是溫泉勝地，卻把11月至2月溫泉需求最高的季節稱為「淡季」，他說，讓白濱重新以溫泉觀光地出發的契機，其實正是因為貓熊的離開。未來必須把溫泉放在最前面，轉型成全年型觀光地。

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