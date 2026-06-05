福島襲擊4人後脫逃！官方指黑熊兩舉動異常 警告：牠極度聰明

日本福島製鋼20多歲男員工被約1公尺長的黑熊襲擊。（擷取自X）

日本福島一頭亞洲黑熊襲擊4人後成功脫逃，這頭黑熊不但被目擊曾打開水龍頭喝水，更被發現牠是從內部解開窗戶的鎖後逃離。福島警方與獵人目前正全力搜捕牠，警方警告，這頭黑熊「極度聰明」。

根據《衛報》報導，這頭黑熊3日被監視器拍到在一家公司的停車場內追趕並咬傷一名員工，隨後一名機警的路人開車衝向這隻動物，才將牠趕跑。不幸的是，這頭黑熊隨後逃進了一棟辦公大樓，並在裡面襲擊了另一名男子，接著再次逃竄。

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在又導致兩人受傷後，這頭黑熊闖入了一家電子工廠，工廠員工目擊到牠正用熊掌轉開水龍頭。地方官員隨即在工廠門口設置了4個陷阱，並部署了配備麻醉槍的專業人員。晚間接近11點時，一名負責看守的警官目擊這頭黑熊爬過了一道大門。在搜查工廠後，警方發現這頭黑熊顯然是透過解開並打開一扇鎖上的窗戶逃脫的。媒體報導的畫面顯示，該窗戶鎖扣周圍留有明顯的抓痕。

福島市政府官員4日表示，這頭黑熊曾被麻醉鏢射中，但目前尚不清楚為何麻醉藥物沒有發揮效果。「這頭熊被目擊會自己轉開水龍頭喝水，而且似乎有能力自己打開鎖上的窗戶，」福島市長馬場雄基表示：「我相信這是一頭極其聰明的熊。」

地方政府官員、警方、獵人目前已出動無人機展開了擴大搜捕，但截至今（5）日，這頭黑熊依然在逃。

截至今年3月的過去12個月，日本境內黑熊共造成破紀錄的13人死亡，高達238起重傷襲擊事件也創下了歷史新高。據信，包括農村人口流失，以及氣候變遷導致黑熊食物來源波動等因素，都是導致人熊遭遇衝突增加的原因。

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