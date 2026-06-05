荒謬！巴西37歲婦扮12歲受虐童、狠扎自己100針 騙獲收養逾1年

巴西37歲婦人假扮12歲女童，在收養家庭使用奶瓶。（擷取自x帳號@symplyDAPO）

巴西警方近日偵破一起荒謬詐騙案，一名37歲女子謊稱自己是逃離父母虐待的12歲少女，成功騙取一個家庭「收養」她長達14個月。期間，女子為維持「孩子形象」，刻意做出使用奶瓶等行為，以博取同情，直至收養家庭一名親戚產生懷疑並報警。

綜合媒體報導，這名女子使用假名「加布里埃爾」（Gabriele）行騙，她先向教會求助，謊稱自己未成年且剛從巴西北部帕拉州的受虐家庭逃出；在取得牧師與教友的信任並獲得金錢援助後，被轉介到一個善心收養家庭生活。

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警方表示，女子刻意使用奶瓶和奶嘴，連睡覺都要抱著安撫毛毯。她故意說話聲音尖細，夜間多次假裝恐慌症發作，表現得急需依賴他人，她並以擔心被施暴父親找到為由，拒絕去學校以免身分曝光。女子自稱患自閉症，還說自己成熟外貌是由於童年遭受虐待，被迫注射荷爾蒙針所致，讓收養家庭對她更加心疼。

這場騙局直到收養家庭的一名親戚報警後才被戳破。警方發現，女子是「詐騙慣犯」，曾在7個州進行類似詐騙，其中在2023年一起案件中，她同樣佯裝12歲少女，自稱遭「巫術」虐待，為了取信他人，當時她甚至狠心自殘，將多達100根針插入自己體內。

巴西警方已於2日將女子逮捕歸案，目前正依詐欺與偽造身分等罪嫌收押偵辦，女子還將接受精神健康檢查。

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