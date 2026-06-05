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    美奧運花滑金牌劉美賢之父控訴中國政府 稱關注新疆議題遭跨境監視

    2026/06/05 13:56 即時新聞／綜合報導
    劉俊指出，由於劉美賢過去曾在社交平台「Instagram」，發布關於中國新疆維吾爾自治區強迫勞動的新聞，因此父女兩人已成為中國當局的監視對象。（美聯社資料照）

    劉俊指出，由於劉美賢過去曾在社交平台「Instagram」，發布關於中國新疆維吾爾自治區強迫勞動的新聞，因此父女兩人已成為中國當局的監視對象。（美聯社資料照）

    曾代表美國奪得奧運花式滑冰女子獎牌的選手劉美賢（Alysa Liu），其父親劉俊（Arthur Liu）美國時間4日在華盛頓舉行記者會，強烈抨擊中國政府。劉俊指出，由於劉美賢過去曾在社交平台「Instagram」，發布關於中國新疆維吾爾自治區強迫勞動的新聞，因此父女兩人已成為中國當局的監視對象。

    產經新聞》報導，這場記者會選在天安門事件37週年之際舉行，劉俊與美國聯邦眾議院「美國與中國共産黨戰略競爭特別委員會」的成員一同出席。劉俊本人過去曾參與遭中國政府鎮壓的天安門民主化運動，隨後流亡至美國。

    根據劉俊透露，中國當局曾試圖與他們父女接觸，企圖套取護照等個人資訊。美國聯邦調查局（FBI）也已掌握中國當局的這項監視行動，並曾向劉俊發出警告，指出潛入美國境內的中國間諜正企圖在他的車上安裝全球定位系統（GPS）追蹤設備。

    劉俊在記者會上沉痛呼籲：「我們絕不能忘記在北京天安門廣場慘遭屠殺的數千名民眾、受傷的人，以及至今仍被關押在監獄中的人們。」

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