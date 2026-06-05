中國非法代理人又一樁！美籍記者認罪 最高面臨10年監禁

美國司法部表示，一名曾為多家中國官媒工作的美國籍記者波肯二世（見圖）被控充當中國政府非法代理人，他今年2月從中國返美時遭到逮捕，並於本週四在法院認罪。（圖擷自臉書）

美國司法部表示，一名曾為多家中國官媒工作的美國籍記者波肯二世（Thomas Pauken II）被控充當中國政府非法代理人，他今年2月從中國返美時遭到逮捕，並於本週四在法院認罪，承認為中國收集有關「美國目標」和美國政客的情報。他將於9月1日在美國聯邦地方法院接受判決，最高可能面臨10年徒刑。

綜合媒體報導，波肯二世自2010年長期居住在中國，他過去曾先後在中國中央電視台、中國環球電視網（CGTN）、新華社等官媒任職，並以麥葛瑞格（Tom McGregor）為筆名發表文章，藉此與他的父親區隔。他的父親波肯（Thomas Pauken）曾在1990年代擔任德州共和黨主席，並在10多年前參選德州州長。

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報導指出，波肯二世是在今年2月從中國返美時遭到逮捕，根據起訴書指出，當時他與一名想在川普政府謀職的人會面，除了向對方提供SIM卡外，也開價1萬美元（約新台幣31萬元），要求對方撰寫將呈送給中國國家主席習近平的報告。

法庭文件指出，波肯二世至少在2019年至2026年2月間，在與中國國家安全部有關的中國官員指示和控制下工作。波肯二世似乎將自己定位為中國情報人員與「線人」之間的中間人，並由後者向北京提供機密情報。

美國司法部也指出，波肯二世也向一群來自武漢的中國人出售報告。這些人尋求有關技術和司法部的資料，並希望波肯二世能找到一位專家，幫助他們進行網路間諜活動。

聯邦調查局表示，此案表明，共產黨為了破壞美國的民主制度和削弱政治自由，會不擇手段，他們也希望這份波肯二世認罪能起到明確的警告作用。

波肯二世的辯護律師柏南（Charles Burnham）曾透過聲明表示，波肯這次認罪，是為了對自己在「未先完成美國政府特定申報程序」的情況下，曾作為中國政府的代理人行事一事承擔責任。柏南也提到，波肯曾希望自己的工作能夠「促進和平關係，並推動中國宗教自由」。

外媒報導提到，這也是美國聯邦政府針對涉嫌未依規定揭露身分、為中國政府工作的人士，所提起的一連串訴訟案件中最新的一起。先前曾任加州阿凱迪亞市（Arcadia）的前市長王愛琳（Eileen Wang）被指控依照中國官員指示行事，包括協助散布對北京當局有利的文章，王愛琳於今年5月已同意認罪。

還有曾任紐約州兩任州長高級幕僚的孫雯（Linda Sun），也被指控向中國政府出賣其影響力，她與丈夫胡驍（Chris Hu）被控未登記擔任外國代理人、詐欺、洗錢和逃漏稅等19項罪名，孫雯涉嫌於州政府任職期間，阻止紐約州與台灣駐處雙方官員會面，拒絕前總統蔡英文到訪期間，辦事處提出的晚宴邀請，未經同意提供中國省政府訪問邀請函等。不過她對多項指控均不認罪。

美國前紐約州長辦公室華裔幕僚孫雯（右）與丈夫胡驍（左）去年9月被控違反外國代理人登記法，涉嫌洗錢、詐欺等罪起訴。（路透資料照）

美國南加州阿凱迪亞市華裔市長王愛琳，被控擔任中國政府非法代理人遭到起訴，她已認罪並辭去市長職務，最高面臨10年徒刑。（路透）

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