做賊喊抓賊？中國反擊稱五眼聯盟憑空捏造

中國駐英國大使館發言人於4日發表聲明強烈譴責，痛批「所謂中國間諜活動威脅的說法完全是憑空捏造和惡意誹謗」。（圖擷取自中國駐英大使館網站）

針對美國、英國、澳洲、加拿大及紐西蘭等英語圈五國組成的機密情報共享網路「五眼聯盟」（Five Eyes）指控中國利用線上求職網站招募間諜一事，中國駐英國大使館發言人於4日發表聲明強烈譴責，痛批「所謂中國間諜活動威脅的說法完全是憑空捏造和惡意誹謗」。

《產經新聞》報導，公告稱中國情報人員冒充境外招募顧問公司的代表，發布假招聘廣告，招募人員從事外交和國防分析工作。應徵者首先被要求撰寫一份關於中美關係或印太地區安全等主題的「樣本報告」。

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接下來，當他們要求的報告包含更多敏感資訊時，他們會轉而使用加密通訊應用程式進行溝通。他們計劃使用PayPal等線上支付服務，為每份報告支付數萬至數十萬日元。目標包括具備處理機密資訊資格的政府和軍方人員，以及研究人員、記者和政策研究機構（智庫）的工作人員。

五眼聯盟的聲明警告說，即使是公開訊息，如果與其他更敏感的資訊結合起來，也可能全面揭示成員國的政策和軍事戰略，從而可能危及前線人員的生命。那些已被確認身分的中國合作者將被追究刑事責任，被解僱，並被吊銷處理機密資訊的資格。

中國駐英大使館發言人在回應中反詰，作為「世界最大情報網路」的五眼聯盟，其自身「不軌的間諜活動和情報搜集活動，才是對愛好和平國家真正的威脅」。中國發言人更強烈敦促英方，應立即停止這種「做賊的喊捉賊」的拙劣自導自演鬧劇，並直言這種行為「只會給英國自身帶來恥辱」。

此前，五眼聯盟於3日發表報告，指出中國軍事情報機關正利用知名求職搜尋引擎「Indeed」以及商務社群網站「LinkedIn」等線上平台招募間諜。報告中指出，每提供一件情報報告的報酬有時可高達數百萬日圓，且多利用「PayPal」等電子支付手段進行資金匯款。五眼聯盟為此特別呼籲各國政府與軍方相關人員，務必對可疑的求職募集資訊或異常的高額報酬提高警覺。

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