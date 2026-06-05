中國貓熊外交破滅！杜奕瑾：美英日芬爆退租潮拒當政治祭品

貓熊示意圖。（路透）

中國長年操控的「貓熊外交」正走向終點。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾今（5日）發文分析，2023年至2026年間，全球爆發前所未有的「退貓熊潮」，包含美國、英國、芬蘭及日本等國，皆陸續將貓熊送返中國，表面理由雖各有不同，但實質上反映出國際社會拒絕再讓保育動物承擔政治工具的集體共識。

「退貓熊潮：全球拒絕讓保育動物成為政治祭品」杜奕瑾今日於臉書發文指出，美國過去作為「貓熊外交」的指標國，近年因美、中關係惡化，華盛頓、孟菲斯與亞特蘭大等動物園已陸續將貓熊送回。英國愛丁堡動物園的2隻貓熊「陽光與甜甜」也在官方稱租借協議到期後離境，英媒普遍將此視為中英關係惡化背景下的象徵性事件。

請繼續往下閱讀...

芬蘭艾赫泰里動物園更因無法負荷每年高達150萬歐元的龐大養育開銷，加上政府拒絕補助後，艾赫泰里動物園最終選擇提前終止合作送還貓熊。

日本2024年將上野動物園的力力與真真返回中國時，數千名日本民眾排隊送行，不過官方在東海爭議、釣魚台問題、經濟安全與半導體競爭等議題影響下，中日關係持續存在摩擦。日本逐漸將貓熊視為保育合作，而非外交關係的溫度計。換言之，日本人依然喜歡貓熊，但因為熱愛貓熊不再願意讓貓熊成為國家外交無辜的工具。

杜奕瑾強調，過去中國「關係好就送、關係惡化就收」的模式已遭各國反思。當世界各國重新強調動物福利與保育價值時，這並不是對中國的拒絕，而是對一種舊式外交思維的告別。

杜奕瑾最後說，如果說20世紀的貓熊外交代表的是國家友誼，那麼21世紀的退貓熊潮所代表的，或許是另一種更成熟的共識：保育動物不屬於任何政權，也不該成為任何國家的政治祭品。

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾今發文分析「全球退貓熊潮」。（圖擷取自杜奕瑾臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法