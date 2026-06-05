熱衷冠名？川普瞄準林肯紀念堂 擬蓋「川普步道」留名華府

從華盛頓紀念碑拍攝的林肯紀念堂倒影池，正在進行翻新工程。（美聯社）

美國總統川普持續對改造華府地標展現高昂興致，繼興建大型宴會廳、計畫設立1座巨型凱旋門後，他打算在林肯紀念堂（Lincoln Memorial）後側，建造1條新步道，甚至可能命名為「川普步道」。

綜合媒體報導，川普昨（4）日在白宮橢圓形辦公室對媒體提到相關計畫表示，該條步道將從林肯紀念堂一直延伸到波多馬克河水岸。川普還透露，「他們想把這條步道命名為川普步道」，「但我不確定是否真的要這麼做。不過，那一定會很漂亮。」

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川普自去（2025）年重返白宮以來，在華府大興土木，林肯紀念堂倒映池日前剛完成修整，已開始注入水；他還拆除白宮東翼要興建1座佔地約2500坪的大型宴會廳，並推動在波多馬克河對岸建造1座高達76公尺的「凱旋門」（Triumphal Arch）。

川普甚至將自己的名字冠在幾個紀念建築上頭，例如去年底宣布，將甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）改名為「川普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center），惟事後遭法院判決撤銷。

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