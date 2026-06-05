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    首頁 > 國際

    美眾院通過援烏法案 18名共和黨人倒戈

    2026/06/05 10:59 即時新聞／綜合報導
    美國眾議院於4日通過援烏法案，除了將提供烏克蘭超過10億美元援助，也會對俄羅斯實施新的制裁。（歐新社）

    美國眾議院於4日通過援烏法案，除了將提供烏克蘭超過10億美元援助，也會對俄羅斯實施新的制裁。（歐新社）

    美國眾議院於4日通過援烏法案，除了將提供烏克蘭超過10億美元援助，也會對俄羅斯實施新的制裁。值得注意的是，這次的表決中有18名共和黨籍議員與1名獨立派議員選擇倒戈，這也凸顯部分同黨人士對於川普的政策支持已出現鬆動。

    美國眾議院週四以226比195票通過「烏克蘭支持法案」（Ukraine Support Act），本次表決中有18名共和黨籍議員與1名獨立派議員，選擇與民主黨聯手，讓這項已被擱置數個月的法案終於過關。

    而就在一天之前，也有一批共和黨眾議員與民主黨議員聯手通過決議案，要求美軍從對伊朗的軍事行動中撤出，除非國會宣戰或下令使用武力。這些情況也凸顯，部分共和黨人對川普的政策支持已出現鬆動。

    該項援烏法案的內容，包含授權提供烏克蘭超過10億美元（約新台幣320億元）的援助，以及高達80億美元的直接貸款，以協助烏國戰後重建。同時也將對俄羅斯實施嚴厲的制裁和出口管制，制裁對象包括金融機構、石油、採礦業以及俄羅斯官員等。

    不過外媒報導也提到，雖然法案從眾院闖關成功，但仍要再經過參議院表決，而目前參院的共和黨領袖一直拒絕對俄羅斯制裁法案進行表決，且就算法案在參院也過關，仍要經過總統簽署才能生效，但川普很有可能行使否決權，因此這項法案的前景目前仍不明朗。

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