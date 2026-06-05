伊朗濃縮鈾深埋100公尺！川普曝「不具威脅」：僅美中有設備取出

美國總統川普4日表示，目前只有美國和中國能夠從伊朗被掩埋的核設施中取出濃縮鈾。（彭博）

美國總統川普4日表示，目前只有美國和中國能夠從伊朗被掩埋的核設施中取出濃縮鈾；他還透露，美國太空軍已將先進攝影機對準伊朗遭摧毀的核設施，若德黑蘭試圖取出深埋地下的濃縮鈾，必然會驚動美方。

綜合媒體報導，川普4日在白宮橢圓形辦公室告訴記者：「我們攻擊了他們的核設施，那些設施已被徹底摧毀。」

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他說：「結果證明，CNN是錯的。他們之前還說『也許那些設施沒受到多大傷害。』事實上，那裡被炸得太慘了，現在根本沒人知道還有沒有辦法把濃縮鈾給取出來。」

川普指出，目前只有美國和中國才擁有能夠抵達該處的設備。他說：「我們是唯一擁有那種足夠強大、能深入山體足夠深度設備的國家，但那座山把核設施壓毀了。」

川普引用國際原子能總署（IAEA）的評估稱，該機構也認同他的說法。他說：「如你們所知，現在國際原子能總署也支持我們的說法。他們認為要深入那裡相當困難，但我們一定有辦法搞定。」

川普接著強調，美國太空軍已將「非常強大的攝影機」對準伊朗遭摧毀的核設施，偵察伊朗是否試圖取出濃縮鈾。他說：「我們大約有9個這類設備，而且都由我們掌握並運作。因此哪怕只要有人靠近那裡，我們都會知道該知道的事。」

他進一步稱，這些被掩埋的濃縮鈾對美國並不構成立即威脅，因為存放濃縮鈾的設施估計位於地下260至330英尺（約80至100公尺）深處，而伊朗若要取得這些物質，顯然會驚動美方。

川普補充，即使對訓練有素的美國特種部隊而言，要取出這些濃縮鈾，也將是一項複雜且耗時的艱鉅任務。他說：「這不像委內瑞拉那種情況。你進去，待個幾分鐘，然後就離開。」

此外川普4日指出，華府不需要先與德黑蘭達成協議，就能夠從該國取得濃縮鈾，因為伊朗無力阻止美國的行動；他也透露無意與伊朗最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼（Mojtaba Khamenei）會面。

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