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    首頁 > 國際

    日本擬重建核反應爐 以滿足電力需求

    2026/06/05 10:56 編譯謝宜哲／綜合報導
    日本經濟產業省今（5）日發布的1項政策提案指出，為確保電力供應穩定，日本需要在2040年代之前重建2至5座老舊核反應爐。圖為日本首相高市早苗。（美聯社）

    日本經濟產業省今（5）日發布的1項政策提案指出，為確保電力供應穩定，日本需要在2040年代之前重建2至5座老舊核反應爐。圖為日本首相高市早苗。（美聯社）

    日本經濟產業省今（5）日發布的1項政策提案指出，為確保電力供應穩定，日本需要在2040年代之前重建2至5座老舊核反應爐，並在2050年代之前重建多達11至14座。

    根據《路透》報導，該提案在核能政策會議上提出，反映出日本更加依賴核能，以滿足不斷增長的電力需求和減少昂貴燃料進口。

    日本經濟產業省稱，14座新建核電廠總發電容量約為16吉瓦（GW）。根據目前的能源計劃，日本目標是到2040財年將核電在其電力結構中的比例提高1倍，達到20%左右。

    日本首相高市早苗是核電堅定支持者，她希望減輕對進口煤炭、天然氣和石油的依賴，這些能源佔日本發電量的60%至70%。

    值得注意的是，日本以前曾關閉許多核反應爐。日本2011年發生福島核事故後關閉54座運轉中的核反應爐，原因是民眾對核電產業安全標準抱持擔憂。目前仍具運轉資格的33座機組中，已有15座重新啟動。

    雖然日本去年修訂其基本能源政策，旨在最大限度地利用核能，但許多核反應爐的運作壽命已接近或超過60年，引發了人們對未來核電產能下降的擔憂。

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