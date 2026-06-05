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    首頁 > 國際

    美前國安顧問波頓被控持有機密文件　傳將認罪

    2026/06/05 02:12 中央社

    美國媒體今天報導，美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）打算就一項持有機密文件的罪名認罪。波頓是在第一任川普政府擔任國安顧問，但後來公開批評川普。

    法新社引述美國有線電視新聞網（CNN）等媒體指出，這名77歲資深外交官預計26日在馬里蘭州聯邦地方法院出庭時認罪。

    川普（Donald Trump）重返白宮後，他的數名政敵面臨刑事指控，波頓是其中之一，他遭控傳遞和持有最高機密的國防情報，去年10月被以18項罪名起訴。

    CNN指出，波頓將對一項非法持有敏感國安資訊的重罪認罪，最高可處以60個月有期徒刑，並須繳納超過200萬美元（約新台幣6300萬元）的罰款。

    波頓被控透過電子郵件與兩名「未經授權人士」分享機密文件，這兩人的身分並未公開，但據信是他的妻子及女兒。

    根據司法部的說法，相關文件「揭露了關於未來攻擊行動、外國對手、外交政策關係的情報」。

    波頓於2018年4月至2019年9月擔任川普的國安顧問，日後出版持高度批判態度的著作「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened : A White House Memoir），惹惱川普政府。

    波頓經常在電視新聞節目及報刊上，嚴厲批評他認為不適任總統的川普。川普也多次抨擊這名前幕僚，去年1月重返白宮後不久，便撤銷了波頓的維安隨扈。（編譯：楊昭彥）1150605

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