德國爭安理會席次慘敗 引爆梅爾茨政府空前危機 恐牽動總理保衛戰

德國在聯合國安全理事會非常任理事國席次的選舉中，遭遇前所未有的挫敗，在柏林政壇引發大地震，也讓外界對梅爾茨政府爭取國際領導地位的能力產生質疑。（彭博檔案照）

德國在聯合國安全理事會非常任理事國席次的選舉中，遭遇前所未有的挫敗，在柏林政壇引發大地震，也讓外界對梅爾茨（Friedrich Merz）政府爭取國際領導地位的能力產生質疑。

英國「衛報」4日報導，聯合國大會3日進行投票，選出奧地利、葡萄牙、千里達及托巴哥及辛巴威擔任為期2年的非常任理事國。這項投票結果對正陷入苦撐的梅爾茨政府而言，無疑是一記沉重打擊，該政府此前一直試圖將自身塑造成國際舞台上的歐洲領導者。

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在這場歐盟夥伴間略顯尷尬的競爭中，葡萄牙獲得134票，奧地利獲得131票，而德國僅獲得104票。儘管柏林當局在投票前幾個小時，還自信滿滿地認為自己會勝出，但最終得票數仍遠低於當選所需的127票門檻。

為爭取該席次不遺餘力奔走遊說的德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul），將這場「慘痛的失敗」歸咎於德國在號召各界支持烏克蘭上的積極角色，以及力挺以色列的立場。

瓦德福強調，德國在特定議題上始終保持明確立場，但並非所有成員國都認同，尤其是身為常任理事國的俄羅斯極力煽動反德情緒，因為德國目前是基輔最大的軍事援助提供國，「俄羅斯不希望安理會出現這樣的聲音」。

瓦德福還說，即使德國對以色列政府在加薩走廊、約旦河西岸屯墾區，以及軍事打擊黎巴嫩的某些行為提出批評，德國仍將與以色列站在一起。

自梅爾茨去年5月執掌這個貌合神離的左右共組聯合政府以來，他一直試圖帶領這個歐洲最大經濟體重回強盛，並在大幅增加軍費開支的支持下，讓柏林的聲音在國際議題上被聽見。

然而，無論是在國內還是國外，成果都相當有限，梅爾茨上任第一年的支持度便大幅下滑，最近幾天甚至出現傳言，指稱若梅爾茨無法扭轉頹勢，他可能會被同屬保守陣營的北萊茵—西發利亞邦邦長伍斯特（Hendrik Wüst）取而代之。

來自不同政治派別的批評者皆指出，梅爾茨及其盟友必須為這場最新的外交潰敗負起責任。反對黨綠黨痛批這是一場「令人難堪的失敗」；目前民調領先且強烈反對援助基輔的極右翼「德國另類選擇黨」（AfD）共同主席韋德爾（Alice Weidel），在社群平台X發文嘲諷，此一結果證實德國走向衰落，「難堪接踵而至：梅爾茨在任期之初本想帶領國家『重返國際舞台』，結果現在德國連安理會的席次都撈不到。」

鑑於德國過去的軍國主義歷史，以及外界對其在歐洲重新稱霸的擔憂，在二次世界大戰後的大部分時間裡，德國多半透過「支票簿外交」在國際機構中發揮影響力，使得這次在聯合國遭到漠視與邊緣化，顯得格外痛苦。德國過去曾6度擔任安理會非常任理事國，最近一次是在2019至2020年。德國特里爾大學的政治學家弗羅利希（Manuel Fröhlich）指出，這場一路緊咬到最後卻高調落馬的選舉結果，將對梅爾茨試圖捲土重來的努力造成進一步打擊，「這是一個重大挫敗」。

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