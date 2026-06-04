前川普顧問波頓 有望免除牢獄之災

美國前國家安全顧問波頓。（法新社檔案照）

知情人士4日透露，美國總統川普首次任期的國家安全顧問波頓（John Bolton），已同意就一項持有機密資訊的罪名認罪；這項與司法部達成的協議，可能會讓他免於遭受牢獄之災。

傳已經認罪

美聯社報導，這項協議將解決去年10月提起的一起刑事訴訟。當時波頓被控18項持有或散布機密資訊的罪名，其中包括他在政府任職期間如日記般的筆記。官員指出，他在籌備撰寫關於任期內的回憶錄時，將這些筆記分享給家人。

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該名匿名人士表示，根據協議，波頓還將面臨225萬美元（約新台幣7080萬元）的罰款。任何監禁刑期都將以5年為上限，但該協議允許他免除鐵窗生涯，但最終的懲罰仍將由法官決定。

波頓是過去1年來，遭到政府起訴的眾多川普對手之一。美國聯邦調查局（FBI）對波頓的調查在去年8月曝光，當時聯調局探員對他在馬里蘭州的住宅和辦公室執行搜索令。

2019年解職後 出書猛批川普

波頓是共和黨外交政策圈的長期核心人物，並以其對美國權力的鷹派觀點而聞名。他在川普第一任政府中擔任1年多的國安顧問，隨後於2019年遭到解職，並出版1本對川普提出嚴厲批評的著作。

當時政府曾以該書有洩露機密資訊風險為由，試圖阻止這本「事發之室：白宮回憶錄」（The Room Where it Happened，暫譯）出版，但未成功。波頓即將達成的認罪協議，涉及他與親屬分享的筆記，而非該書包含的資訊。

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