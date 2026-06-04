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    共和黨4人倒戈》被限制戰爭權力 川普怒：正處美伊談判關鍵時刻

    2026/06/04 23:28 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普。（彭博檔案照）

    美國總統川普。（彭博檔案照）

    美國總統川普4日猛烈抨擊聯邦眾議院一項旨在要求美軍停止伊朗戰爭的決議案，並指控這項「不愛國」的舉動，破壞與德黑蘭當局的談判。

    川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，這項在很大程度上僅具象徵意義的投票，正好發生在「我為了結束與伊朗伊斯蘭共和國的戰爭，進行最終談判的關鍵時刻」。

    他寫道：「誰會做出這種不愛國的事？他們明明知道談判正處於什麼階段。」

    這項決議案由眾院外交事務委員會民主黨資深議員提出，4名共和黨議員3日倒戈，加入民主黨行列，共同支持這項決議案，顯然是對川普的警告與反彈。決議案最終以215票對208票通過。

    這標誌著自3個月前戰爭爆發以來，由共和黨控制的眾院首度通過決議，試圖強迫川普逐步縮減針對德黑蘭的軍事行動。

    民主黨人指責川普違反憲法，因為他在2月下旬與以色列聯手對伊朗發動襲擊時，並未獲得國會授權。

    根據「戰爭權力法」（War Powers Act），總統在將美軍投入敵對行動後，有60天時間取得國會批准。該期限在幾週前就已屆滿，民主黨人因此指控川普的軍事行動違法。

    川普大罵那些「蠢蛋民主黨人」（Dumocrats）完全是被「川普精神錯亂症」（Trump Derangement Syndrome）所驅使，「寧可看到我們的國家失敗，也不願意讓我再獲得一次勝利（儘管我已經贏過無數次了）。」「至於那4名共和黨人，那完全是另一回事——他們就是一群譁眾取寵、愛出風頭的傢伙（GRANDSTANDERS）！他們應該為自己感到羞恥。」

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