美眾院通過限制總統戰爭權力 川普發文批「不愛國」

美國聯邦眾議院3日在4名共和黨籍議員倒戈下，通過總統川普持續對伊朗戰爭的權力。川普4日發文，批評通過此案「不愛國」。（法新社檔案照）

美國聯邦眾議院3日在4名共和黨籍議員倒戈下，通過總統川普持續對伊朗戰爭的權力。川普4日發文，批評通過此案「不愛國」，並稱倒戈的共和黨議員「壞」。

川普4日在自家社群媒體發文，指4名「壞」共和黨議員和所有民主黨議員，昨天在一項「無意義的」表決中限制他的戰爭權力，這項表決「就在我和伊朗為了結束戰爭的談判正在最後階段中」，「誰會做這種不愛國的事，他們明知談判談到哪了」。

請繼續往下閱讀...

眾院以215票贊成對208票反對，通過這項決議案，4名共和黨議員在此案與民主黨陣線一致，也投下贊成票。決議案要求川普撤回投入伊朗戰爭的美軍部隊，除非國會宣戰或者授權動武。

川普的發文批評民主黨「寧可讓我們國家失敗，也不願意給我另一場勝利」，至於那4名壞共和黨議員，「那又是另一回事，他們是譁眾取寵的人，自己應該感到羞恥」。

這是美國和以色列聯合對伊朗展開軍事行動後，共和黨居多數的眾院首次通過這類提案，尋求迫使川普結束對伊朗戰爭。法新社報導指出，即使聯邦參議院也通過限制川普持續這場戰爭的權力，但由於最終都可能被川普動用總統否決權擋下，因此這項決議案很大程度僅具象徵性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法