為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美眾院通過限制總統戰爭權力 川普發文批「不愛國」

    2026/06/04 23:08 編譯管淑平／綜合報導
    美國聯邦眾議院3日在4名共和黨籍議員倒戈下，通過總統川普持續對伊朗戰爭的權力。川普4日發文，批評通過此案「不愛國」。（法新社檔案照）

    美國聯邦眾議院3日在4名共和黨籍議員倒戈下，通過總統川普持續對伊朗戰爭的權力。川普4日發文，批評通過此案「不愛國」。（法新社檔案照）

    美國聯邦眾議院3日在4名共和黨籍議員倒戈下，通過總統川普持續對伊朗戰爭的權力。川普4日發文，批評通過此案「不愛國」，並稱倒戈的共和黨議員「壞」。

    川普4日在自家社群媒體發文，指4名「壞」共和黨議員和所有民主黨議員，昨天在一項「無意義的」表決中限制他的戰爭權力，這項表決「就在我和伊朗為了結束戰爭的談判正在最後階段中」，「誰會做這種不愛國的事，他們明知談判談到哪了」。

    眾院以215票贊成對208票反對，通過這項決議案，4名共和黨議員在此案與民主黨陣線一致，也投下贊成票。決議案要求川普撤回投入伊朗戰爭的美軍部隊，除非國會宣戰或者授權動武。

    川普的發文批評民主黨「寧可讓我們國家失敗，也不願意給我另一場勝利」，至於那4名壞共和黨議員，「那又是另一回事，他們是譁眾取寵的人，自己應該感到羞恥」。

    這是美國和以色列聯合對伊朗展開軍事行動後，共和黨居多數的眾院首次通過這類提案，尋求迫使川普結束對伊朗戰爭。法新社報導指出，即使聯邦參議院也通過限制川普持續這場戰爭的權力，但由於最終都可能被川普動用總統否決權擋下，因此這項決議案很大程度僅具象徵性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播