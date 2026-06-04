真的很機車！馬利軍政府反制武裝攻擊出奇招 下令禁售禁騎機車

2026年5月9日，坐在機車後座的分離主義武裝組織FLA的士兵，在馬利北部重鎮奇達爾高舉雙手展示FLA旗幟。（法新社）

為減少遭到武裝團體攻擊，西非國家馬利的軍政府已禁止在主要都會區以外的地區銷售與使用重型機車，以及設立禁止平民入內的軍事區域。

這項在3日晚間透過國家電視台宣布的機車禁令，針對的是排氣量125CC與以上的重型機車。

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機車是馬利鄉下的主要交通工具，農村居民與武裝團體都愛騎；好戰分子總騎著機車來回穿梭西非沙赫爾（Sahel）地區發動攻擊與撤退，經常襲擊送貨到馬利首都巴馬科（Bamako）的車隊還縱火燒車。

除了機車禁令，馬利軍政府還在中部、南部與西部35個以森林為主的地點，設立禁止平民進入的「軍事利益區」。根據3日晚間公布的法令，這些區域有淪為武裝恐怖組織避風港之虞，馬利武裝部隊參謀部將對其進行系統性打擊。

馬利2020年政變以來，一直由軍方統治，今年4月，與美國911恐攻主謀「開打組織」（al-Qaida）掛鉤的武裝聖戰組織「伊斯蘭和穆斯林支持組織」（JNIM），以及分離主義組織「阿扎瓦德解放陣線」（FLA）在馬利各地聯手發動十多年來最嚴重的攻擊，首都巴馬科被圍困、國防部長卡馬拉（Sadio Camara）遇害，以及北部重鎮奇達爾（Kidal）落入叛軍之手。

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