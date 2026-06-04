讚川普對伊朗「神來一招」 納坦雅胡：反向封鎖荷姆茲非常有效

以色列總理納坦雅胡（左）稱讚美國總統川普（右）反向封鎖荷姆茲海峽是「神來一招」。（法新社檔案照）

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）3日接受美國財經媒體CNBC專訪時，公開稱讚美國總統川普，對伊朗港口的海上封鎖行動是「神來一招」，非常有效。

納坦雅胡在專訪中談到對伊朗的戰爭，形容美軍在荷姆茲海峽，對進出伊朗港口海上航運進行「反向封鎖」，是「神來一招」，而且「非常有效」。

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美國和以色列聯合對伊朗展開軍事行動後，伊朗以實質封鎖荷姆茲海峽報復，而美軍自4月13日起，對進出伊朗港口的船隻，實施海上封鎖。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普3日表示，美國對伊朗港口的封鎖，是「最有力手段」，「我想或許封鎖造成的衝擊比轟炸還大」、「非常驚人」，「沒有船隻能夠通過，除非我們要讓他們通過，大家很尊重這一點」。

納坦雅胡在CNBC訪問中也指出，仰賴經由荷姆茲海峽運輸石油的實體，已經在準備替代路線，填補這條關鍵水道因戰爭遭實質封鎖，所造成的供應缺口，「這是正在發生的事情，不是即將發生，是已經在發生」。

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