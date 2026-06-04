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    首頁 > 國際

    真主黨領袖拒絕以黎停火協議 要求以軍撤出黎巴嫩

    2026/06/04 22:32 中央社
    真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）今天拒絕黎巴嫩與以色列最新達成的停火協議，並敦促當局放棄與以色列展開的直接會談。（法新社檔案照）

    真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）今天拒絕黎巴嫩與以色列最新達成的停火協議，並敦促當局放棄與以色列展開的直接會談。（法新社檔案照）

    真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）今天拒絕黎巴嫩與以色列最新達成的停火協議，他要求全面停火、以色列軍隊撤出黎巴嫩，並敦促當局放棄與以色列展開的直接會談。

    法新社報導，卡西姆透過電視轉播表示：「停火必須是全面的…不能讓以色列敵方擁有殺人的自由」，並敦促政府中止「那場叫做直接談判的鬧劇和羞辱」。

    他更矢言：「只要我們的村莊不安全，例如遭到轟炸、摧毀和人民遭殺害，（以色列北部的）定居點就不會安全。」

    以色列與黎巴嫩昨天在華府舉行由美國斡旋的第四輪會談，雙方同意執行停火協議，前提是黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）停止攻擊。

    黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）今天稍早表示，黎巴嫩與以色列在華府宣布執行的停火協議，是達成全面休戰的「最後機會」。

    奧恩透過總統辦公室發布聲明說：「第四輪談判結果和根據該結果發布的聲明，其中包含對黎巴嫩十分有利的重要內容，這代表進入最終、全面停火的最後機會。」

    聲明強調，若未積極對此做出回應，「相關各方都必須負起責任」。

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