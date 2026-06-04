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    拒當「太平洋煙灰缸」！斐濟拒絕澳洲富豪垃圾焚化發電提案

    2026/06/04 21:35 編譯管淑平／綜合報導
    斐濟的天然純淨海灘景緻。（法新社檔案照）

    斐濟的天然純淨海灘景緻。（法新社檔案照）

    南太平洋島國斐濟以天然純淨的海灘著稱，不過，澳洲富豪旗下公司提出，將南太平洋垃圾運到斐濟，在當地焚化垃圾轉為能源發電。這項構想遭批評把斐濟當「太平洋煙灰缸」，4日已遭斐濟政府拒絕。

    法新社4日報導，這項計畫由澳洲廢棄物管理公司Dial-a-Dump創辦人、億萬富豪馬洛夫（Ian Malouf）和時尚品牌創業家克隆布（Rob Cromb）合作的「次世代」控股（The Next Generation Holdings）提出，打算在距離斐濟觀光門戶納迪（Nadi）不到15公里處，興建垃圾焚化發電廠和一座私人港口，將南太平洋地區不可回收的垃圾運到此地焚燒發電，該提案表示，每年可處理90萬噸垃圾。

    斐濟以天然純淨的海灘聞名，吸引許多遊客來此度假觀光。這項以焚燒垃圾轉化為能源的計畫曝光後，遭當地村民批評是「廢棄物殖民主義」。斐濟駐聯合國大使塔拉吉尼吉尼（Filipo Tarakinikini）4月時也曾發文表示，納迪以北的烏達海岸（Vuda），「不能成為太平洋的煙灰缸」。

    斐濟環境部4日表示，由於該計畫規模、進口廢棄物量、有害灰燼的管理以及民眾健康風險等問題，且提案未充分說明對觀光、環境影響，以及經濟可行性，已拒絕該提案。

    馬洛夫和克隆布曾向斐濟政府表示，這座垃圾焚化發電廠可供應斐濟40%電力需求，降低該國對柴油的依賴。然而，環境影響評估顯示，該計畫也會使斐濟全國碳排放量增加25%。當地居民也擔心，焚化爐排放物將破壞斐濟生態觀光名聲，並且對鄰近飯店、學校帶來安全風險。

    斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）4日表示，他尊重主管機關拒絕此案的決定，並表示此事受到公眾強烈關注。他說，斐濟的環境法要確保，重大開發案須以審慎、透明且基於事證的方式受檢驗。

    馬洛夫之前也曾在打算在澳洲開發垃圾焚化爐發電，但是推動7年後，該計畫在2018年被澳洲政府拒絕。次世代控股公司尚未回應斐濟政府的決定。

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