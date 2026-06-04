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    紐西蘭4議員訪台遭中國封殺 澳洲政府聲援、反對黨批「可恥」

    2026/06/04 19:31 編譯管淑平／綜合報導
    紐西蘭國會議員麥克魯（左起）、皮尤、韋伯和威爾森5月初訪問台灣。（法新社檔案照）

    紐西蘭國會議員麥克魯（左起）、皮尤、韋伯和威爾森5月初訪問台灣。（法新社檔案照）

    中國以紐西蘭跨黨派4名國會議員訪問台灣為由，禁止入境中國、香港和澳門1年，並要求這四名議員道歉。紐西蘭政府4日表示，已就此事表達關切。澳洲外交部長也聲援紐國議員，表示將向北京關切此事。

    紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）的發言人4日發表聲明，表示「數十年來」紐西蘭一直有國會議員訪問實行民主治理的台灣，這類訪問與紐國一中政策並無不符，對中國首次因這類訪問實施禁令「感到意外」，已指示外交官員「就這種不同於過往慣例的做法表達關切」，與中國討論，進一步了解情況。

    澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲外長黃英賢4日也表示，澳洲政府也會就此事向北京表達關切，「包括我們認為施壓國會議員並不適當」，她說，「我們認同紐西蘭表達的原則，即包括澳洲國會在內，國會議員有權自由決定其旅行」。澳洲反對黨自由黨主席泰勒（Angus Taylor）則批評中國此舉「可恥」，呼籲尋求澳洲政府保證，同樣的事情不會發生在澳洲議員身上。

    ABC報導指出，中國是3日深夜透過大使館通知紐西蘭國會這項禁令，並要求國會向相關議員傳達此事。這4名議員為執政聯盟政黨議員麥克魯（Laura McClure）、威爾森（David Wilson）、皮尤（Maureen Pugh，另譯：普格），以及在野黨工黨籍議員韋伯（Duncan Webb）。中國表示，若這4名議員為訪問台灣道歉，旅行禁令就可能縮短或撤銷。

    美聯社4日聯絡其中兩名議員，兩人表示拒絕道歉。麥克魯表示，「要求」道歉，「是明顯地侮辱」，她不會道歉；她另外向紐國媒體表示，這是北京的恫嚇技倆，試圖阻止未來其他國會議員訪問台灣。韋伯透過電子郵件表示，紐國珍視民主制度以及與外國夥伴往來的權利，「若這麼做的代價是被中國排除一年，我願意付這個代價」。另外兩名議員尚未回應此事。

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