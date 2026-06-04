美使館PO魯比歐聲明悼六四 小粉紅群起出征被嗆爆：數典忘祖

美國務卿魯比歐發聲悼六四。（路透）

今天（4日）是「天安門事件」37週年紀念日，美國駐中大使館及美國在台協會（AIT）都轉發國務卿魯比歐的聲明悼六四，強調當年為了爭取民主自由而犧牲的烈士們，終有一天會得到昭雪。

美國駐中大使館今天在官方X發布國務卿魯比歐的聲明，「6月4日是中國共產黨命令其軍隊向天安門廣場及其周邊的數以千計和平示威者發動攻擊37週年，全世界都銘記這一天。當時聚集在那裡的中國學生、工人及其他平民，為行使他的天賦權利，並要求民主改革以及對腐敗究責而遭到殺害。」

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「我們緬懷他們的生命，並向他們的業績致敬。任何嚴厲的審查都無法抹殺歷史。那些為捍衛表達自由與和平集會這些不可剝奪的權利而做出犧牲的人，終有一天會得到昭雪。」

這篇推文曝光後隨即引發大批護主心切的小粉紅出征，「龜孫子美國敢發微博嗎？」、「慶祝挫敗西方顏色革命陰謀37週年」、「你們他媽在中國搞顏色革命失敗了，還他媽好意思每年都發文紀念。你們對印第安人實施的種族滅絕都沒看你們紀念過，卻在這裡紀念一場失敗的顏色革命，真是純壞種」、「還好64失敗了，否則中國現在就不知道亂成什麼樣子了」、「勿忘在六四事件中因反恐抗暴而犧牲的解放軍烈士」、「邪惡的美國發起了顏色革命，被中國人乾淨利索給粉碎了，今天讓你們慶祝勝利37週年」。

當然這些小粉紅也被其他網友嗆爆，「問美國敢不敢發的腦子有問題嗎，要也是去問你們主子敢不敢不屏蔽、刪文」、「如果粉蛆基本盤認為六四天安門大屠殺是正確的，那麼南京大屠殺也應該是正確的呀」、「這麼多人花錢非法越過政府建的防火牆來支持政府，太奇葩了」、「評論區為共產黨洗地的野狗，早晚會挨到鐵拳的，張又俠、魏鳳和這樣的大狗都進去了，你們還遠嗎？」、「這群連腦幹都被新聞聯播掏空的腦殘，當年在廣場上絕食、擋坦克、流血的全他媽是中國最熱血、最精英的大學生和工人！他們反腐反官倒，那是為了這個國家的未來在拼命，把百萬中國人的覺醒和抗爭硬生生污蔑成美國人的陰謀，這不叫愛國，這叫數典忘祖！」

美國駐中大使館發文悼六四。圖為現任美國駐中大使龐德偉（David Perdue）。（彭博）

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