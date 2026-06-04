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    首頁 > 國際

    搶錢？世足賽禁帶可重複用水瓶入場 想喝水恐得掏百元

    2026/06/04 22:44 即時新聞／綜合報導
    國際足球總會（FIFA）在最後關頭政策大轉彎，禁止球迷攜帶可重複用水瓶進入世界盃比賽場館。圖為一名年輕球員在訓練結束後離開球場前喝水。（法新社）

    國際足球總會（FIFA）在最後關頭政策大轉彎，禁止球迷攜帶可重複用水瓶進入世界盃比賽場館。圖為一名年輕球員在訓練結束後離開球場前喝水。（法新社）

    想要去世足賽現場共享盛事的人，可能荷包得備更足一點，因為儘管預期將迎來酷熱高溫，但國際足球總會（FIFA）仍在最後關頭政策大轉彎，禁止球迷攜帶水瓶進入世界盃比賽場館。

    根據《The Mirror》報導，這項政策變更來得相當遲。就在3週前，這個足球管理機構才在其官方的《球場行為準則》中表明：「容量不超過1公升的透明重複使用塑膠瓶可以帶入球場。」

    然而，《The Athletic》已證實，FIFA已更新其行為準則，並明確指出「FIFA世界盃球場內不再允許攜帶可重複使用的水瓶」。

    這項針對可重複使用塑膠瓶的禁令很可能引發爭議，因為球迷甚至無法在飲水機或供水處重新裝滿空瓶。此外，由於擔心投擲時可能造成傷害，其他類型的瓶子也同樣不被允許帶入。

    FIFA與贊助商可口可樂（Coca-Cola）擁有長期的合作關係，其旗下的水品牌達沙尼（Dasani）將在世界盃場館內販售。在去年夏天的世界盃期間，場館內瓶裝水的售價高達6美元（約新台幣190元），但目前尚不清楚本次是否會採用類似的定價。

    今年夏天世界盃的炎熱與極端天氣預計將成為一大問題，正如12個月前的情況一樣。前切爾西總教練馬雷斯卡（Enzo Maresca）曾表示，在「紅色警報」的高溫警告下，「不可能」組織正常的訓練課程；而當時的多特蒙德總教科瓦奇（Niko Kovac）也曾說，自己「汗流浹背，就像剛從三溫暖房裡出來一樣」。

    馬雷斯卡當時經歷了一場因極端天氣而延誤2小時的比賽，他聲稱：「我可以理解出於安全原因必須暫停比賽。但如果你必須暫停7、8場比賽，那可能意味著這裡並不是舉辦這項賽事的正確地點。」

    在高溫環境下，球迷的安全也將受到密切關注，而在球迷已經支付了昂貴的門票費用之後，還要對飲用水進行收費，這讓問題更加引人矚目。

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