2天內第2名高官落馬 印尼移民部副部長涉貪被捕

圖為3日因涉貪被捕的印尼前國家營養局局長達當（Dadan Hindayana）。（路透）

印尼反貪腐機構發言人4日表示，印尼的移民與懲教部副部長希爾米（Silmy Karim）已因涉貪被捕。這是印尼2天內第2名高官因貪腐被捕，但這2起案件並無關聯。

印尼肅貪委員會（KPK）發言人布迪（Budi Prasetyo）在發給路透的簡訊中表示，希爾米是因涉嫌在管理移民文件上有貪腐行為而被捕。但他並未透露更多細節。

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希爾米從3日晚間起就在KPK辦公室接受訊問，約10小時後的4日上午現身時，希爾米已穿上橘色囚服並且雙手上銬，顯示他已是貪腐嫌犯。希爾米隨後被送往拘留所。

布迪還說，希爾米被控的涉貪行為，發生在前總統佐科威（Joko Widodo）執政時的2023年到2024年，希爾米當時是佐科威政府的移民署署長；除了希爾米，KPK還確認與此案有關的另外7名嫌犯。

希爾米被捕前1天的3日，印尼檢察總長辦公室（AGO）拘留在2日晚間被撤換的國家營養局（National Nutrition Agency）局長達當（Dadan Hindayana）。國家營養局是佐科威卸任前成立的新單位，負責推行佐科威的繼任者、現任印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）的學童免費營養午餐計畫，而達當涉入1起與該計劃的管理與採購有關的貪腐案。

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