喊老師也不行！ 抖音六四迎史上最嚴審查 禁大聲說話、道歉... 中網氣笑了

每逢六四紀念日，中共都會加強資訊封鎖和政治審查。（歐新社）

今天（4日）是「天安門事件」37週年紀念日，中共依循「慣例」加強資訊封鎖和政治審查，今年堪稱史上最嚴格，例如抖音直播規定不能大聲說話、不能說「對不起」、「我愛你」等等，不少主播遭封禁，給大批中國網友氣笑了。

旅義華僑作家李穎今天在X平台「李老師不是你老師」轉發牆內訊息，指稱今年六四，抖音直播迎來史上最嚴格的審查，「老師」2字莫名其妙被封，也不能說「對不起」、「我愛你」這類能夠表達愧疚、感謝之意的用詞，還禁止大聲說話、禁止說字母，為免不小心迸出8964這類「敏感數字」，乾脆所有數字都別說。

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據了解，收看直播的觀眾也不能打出相應的字詞，不少主播因為誤觸新的紅線而被封禁，得到的理由是「違反法律法規」。

中國網友全傻眼，苦笑道「不能大聲說話，不能小聲說話，不能道歉，還有數字、英文、疊詞，我活在哪個時代啊？」、「真沒招了家人們」、「大夥都成了謎語人」、「給我氣笑了」、「這日子過得像諜戰片一樣荒謬」、「現在直播間都快變成猜謎大會了，主播一句話得繞十八個彎，觀眾打個字都提心吊膽。越是這樣，大家反而越好奇到底什麼能說、什麼不能說」。

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