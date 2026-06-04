IG發文「要炸飛機」！新加坡男開玩笑代價大 今認罪最高判7年

新加坡20歲男子發布限時動態，寫下「我即將炸掉這架飛機」。（資料照）

新加坡20歲男子Rykes Tan Zhi Kai去年6月在Instagram發限動寫「準備炸毀一架飛機」，隨後搭上飛往台灣的班機，造成3架國際航班延誤超過1小時。今（4日）男子在法院認罪，恐面臨最高7年徒刑。

根據《8視界新聞網》報導，男子於去年6月7日晚間在樟宜機場第一航廈候機時，拍下自己與一架酷航波音787夢幻客機的合照，於當晚11點55分透過私人Instagram帳號發布限時動態，寫下「我即將炸掉這架飛機」。

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這則貼文很快引起友人關注，對方私訊詢問發生什麼事，男子竟進一步回覆，「這是自動回覆訊息。Tan Zhi Kai, Rykes已成功炸毀飛機，今後無法與你聯絡」。

雖然男子事後聲稱只是開玩笑，但相關內容仍被匿名人士向警方舉報。新加坡警方於隔天凌晨（6月8日）接獲通報後，立即展開調查，並鎖定當時由酷航營運、即將起飛的波音787客機進行安全檢查。

受到影響的3個航班包括原定凌晨1點30分飛往中國天津的TR138、1點45分飛往青島的TR186航班，以及1點50分飛往希臘雅典的TR720航班。三架班機均因安檢程序延誤，直到凌晨3時左右才陸續起飛。此次虛假威脅不僅影響數百名旅客行程，也讓酷航損失約1946新加坡幣（約新台幣4萬7800元）。

就在警方接獲通報的同一時間，Rykes Tan Zhi Kai正與3名同行友人搭乘酷航TR876班機飛往台灣。直到6月11日返抵新加坡後，他隨即遭警方逮捕。報導指出，男子已向酷航全額賠償相關損失。今日上午，他在新加坡國家法院承認散播虛假有害資訊罪名。檢方則要求法庭先取得緩刑與感化訓練適合性報告，再決定最終刑度。

依照新加坡法律，散布虛假有害資訊的罪名最高可處7年有期徒刑，罰款最高5萬新加坡幣，或兩者並罰。

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