六四天安門事件37週年中國手遊社交功能全封 口徑一致稱為了高考

有中國手遊玩家發現今（4日）社交功能完全不能用，並相信是「因為高考」，而不是「六四天安門事件37周年」中共言論控制。（圖擷取自@whyyoutouzhele社群平台「X」）

今（4日）適逢「六四天安門事件」37週年，旅義華僑作家李穎今日上午在X帳號「李老師不是你老師」分享，中國多款熱門手遊包含：王者榮耀、戀與深空、逆水寒、第五人格等多款遊戲都開啟了維護模式，且中國官方口徑一致直指是為了幾天後的中國高考，才會進行「遊戲維護」，絕口不提「六四天安門事件」。

李穎指出，6月3日，因應1989天安門六四事件，國內知名手遊幾乎全軍覆沒，全數被「封口」，包括：王者榮耀、皇室戰爭、逆水寒、第五人格、奧比島、槍林彈雨、洛克王國、夢幻西遊等，多款遊戲都開啟了維護模式，嚴格限制了社交功能，包括個人簡介與頭像修改，評論功能，分享功能，語言轉文字，直播功能，裝飾功能等。

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對此有網友加碼補充，「DL中國服的部分卡名也被更改（編號37以及編號64的數字被刪除，鮮花女男爵修改了鮮花2字。」

因此有網友吐槽，「反向給全民普及64那段歷史」、「也算是官方的64紀念日了！另一種形式的靜默，默哀！」、「說真的，要不是這群貨年年發癲的搞一些騷操作，我還記不起來6.4呢」，更有網友指出，「中國國內給的原因統一都是，為了高考考生」，還有網友反諷「中共對六四的這種戒備，我不相信新生代會不知道六四了」。

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