停火不停兵？ 以色列防長稱將在黎巴嫩繼續軍事行動

以色列國防部長卡茲今（4）日表示，以色列將繼續在黎巴嫩南部進行地面軍事行動。（路透）

以色列與黎巴嫩代表3日結束新一輪會談後，發表聯合聲明宣布達成停火協議。但以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今（4）日表示，以色列將繼續在黎巴嫩南部進行地面軍事行動，被以色列趕離家園的黎巴嫩居民將無法返回。

根據《路透》報導，卡茲在聲明中指出，以色列軍隊將繼續駐紮在黎巴嫩南部「安全區」，包括博福特（Beaufort）城堡附近地區。博福特城堡是1座擁有900年歷史的堡壘，於5月30日被以色列攻佔。

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卡茲聲稱，以色列將繼續拆除黎巴嫩南部的恐怖分子基礎設施，並補充以色列在美國支持下擁有在貝魯特打擊恐怖分子的行動自由，以回應針對以色列社區和領土的襲擊。

值得注意的是，以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）同日批評以黎停火協議，主張以色列陷入錯誤決策。

班吉維爾在4日X上說「與黎巴嫩停火是嚴重錯誤，顧問們不切實際的幻想，正將總理（納坦雅胡）拖入錯誤決策。」

班吉維爾表示，雖協議要求黎巴嫩真主黨撤離利塔尼河（Litani River）以南，但無法被執行，而黎巴嫩政府也不可信。

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