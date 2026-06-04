成都商場驚見黑色瀑布！天花板狂噴大量黑水 網驚呼：屎到淋頭？

中國成都某商場天花板突然噴灑大量深色液體，引發民眾駐足圍觀。（本報合成，擷取自微博）

中國成都金楠天街1間商場近日驚傳，天花板突然有管道破裂，隨後伴隨著大量恐怖的「深色液體」如瀑布般從天花板猛烈噴射而出，並迅速蔓延至整個樓層，導致貨架與商品全受波及。畫面曝光後引發熱議，不少網友調侃是「屎到淋頭」。

綜合中媒報導，這起事故發生於5月24日。影片顯示，大量的黑色液體像瀑布一樣直接從天花板上噴灑下來，其中1間商店的貨架、商品乃至局部樓層均受到波及，同時吸引不少民眾駐足圍觀。隨著污水在地上蔓延，「吃瓜群眾」開始驚慌逃離。

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商場內相關工作人員迅速趕到現場採取措施清理。涉事店鋪的工作人員隨後表示，當時在現場其實並未聞到任何「糞水」的味道，破裂的管道在當晚就已經維修完畢，店鋪經過大掃除清潔後，目前也已經恢復正常營業。

針對網路上瘋傳的「糞水外洩」謠言，商場工作人員出面澄清表示，這並非廁所管道破裂，而是「消防管道」破裂。官方強調，這些噴湧而出的黑色液體絕對不是糞水，而是消防管道長期積存的鐵銹及泥沙積水，因此呈現黑色，但現場無糞便、無異味。

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