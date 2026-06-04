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    首頁 > 國際

    黃仁勳今訪韓 傳將與英雄聯盟傳奇選手Faker見面

    2026/06/04 14:47 即時新聞／綜合報導
    現年30歲的「Faker」李相赫是《英雄聯盟》電競選手，獲得6次LOL世界賽冠軍，被認為是LOL最偉大的選手。（法新社）

    現年30歲的「Faker」李相赫是《英雄聯盟》電競選手，獲得6次LOL世界賽冠軍，被認為是LOL最偉大的選手。（法新社）

    NVIDIA執行長黃仁勳預計今（4日）訪問南韓，傳出他在訪韓期間，計畫與《英雄聯盟》（LOL）傳奇選手「Faker」（李相赫）見面，引發外界關注。

    根據南韓科技媒體《BLOTER》報導，NVIDIA執行長黃仁勳與《英雄聯盟》T1戰隊正在協調，在訪韓期間與T1旗下的傳奇電競選手李相赫會面。

    報導指出，黃仁勳過去一直對韓國遊戲產業、網咖與電競文化表現出高度關注，去年10月，黃仁勳出席在首爾江南區COEX舉行的「輝達GeForce Gamer Festival」，與南韓遊戲玩家見面，他介紹以影片訊息登場的李相赫時，與現場觀眾一起高喊「Faker」。

    輝達方面表示：「關於黃仁勳執行長與李相赫選手之間的會面，目前正在討論中」，並稱「具體地點與內容尚未確定」。T1方面也表示：「正在內部確認中」。

    現年30歲的「Faker」李相赫是《英雄聯盟》電競選手，獲得6次LOL世界賽冠軍，被認為是LOL最偉大的選手，以及電競文化的代表人物，今年初獲得南韓體育界最高榮譽勳章「青龍勳章」，由總統李在明親自授勳，繼足球員孫興慜後第2個由總統親自頒發青龍獎章的人。

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