魯比歐表態 Quad領袖峰會計畫年內召開

美國國務卿魯比歐。（美聯社）

美國國務卿魯比歐3日宣布，日本、美國、澳洲及印度四方安全對話（Quad）的領袖峰會預定於今年內召開。由於Quad領袖會議自拜登政府於2024年9月舉行第6次峰會後陷入停擺狀態，如果實現，將是川普總統重返白宮之後首次重啟。

多家日媒今天報導，魯比歐3日在美國聯邦眾議院聽證會上談及川普政府外交成果時，將強化Quad合作列為重點之一，並透露年內召開領袖峰會的規劃。

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他表示，我們已經多次舉行作為印太地區重要合作架構的日美澳印Quad會議。除了上週在印度舉行的外長會議外，今年下半年還將舉行後續會議，並計畫在年內召開領袖峰會。

今年5月26日，Quad四國外長在印度舉行睽違約10個月的外長會議。當時已有分析認為這是重啟Quad峰會的前奏，日本外相茂木敏充在會後也向媒體強調，4位外長都表達了對舉行峰會的期待。

Quad是以因應中國在印太地區日益加強的脅迫性行動為背景而建立的合作機制。拜登政府期間大力推動Quad發展，2021年3月舉行首次領袖峰會，由於時值疫情期間所以採線上方式舉行，但在同年9月又於白宮舉行首次實體會議，至2024年共舉行了6次實體和線上峰會，其中有兩次在日本舉行。

去年川普總統上任後，原預定舉行的峰會因為美印關係惡化而停擺，外長會議則繼續舉行，過去一年外界一直擔心川普傾向雙邊交易外交，可能弱化Quad等多邊架構。魯比歐的表態顯示，美國國務院正試圖恢復Quad運作。

尤其5月美中「川習會」後，日澳印均擔心美國可能因追求美中穩定關係，而降低對印太的投入。因此5月底Quad外長會議與此次峰會宣布，被視為對盟友釋放「美國並未放棄印太」的重要訊號。

若峰會順利舉行，將是日本首相高市早苗與川普、印度總理莫迪及澳洲總理艾班尼斯首次以Quad領袖身分同場會晤。

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