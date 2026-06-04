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    首頁 > 國際

    3人吃飯均分微信轉帳64元驚見系統繁忙！網酸：數字也有罪

    2026/06/04 16:12 即時新聞／綜合報導
    中國一名網友爆料，3個人吃飯花費總共192元，聚餐結束後，想利用微信轉帳64元竟顯示「系統繁忙」，消息曝光掀起網友議論。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」X）

    中國一名網友爆料，3個人吃飯花費總共192元，聚餐結束後，想利用微信轉帳64元竟顯示「系統繁忙」，消息曝光掀起網友議論。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」X）

    今天是「六四天安門事件」屆滿37年日子，同時也是中共北京政權對社群監控與審查最為收緊的高點。對此，中國一名網友爆料，3個人吃飯花費總共192元，聚餐結束後，想利用微信轉帳64元竟顯示「系統繁忙」，消息曝光掀起網友議論。

    旅義華僑作家李穎今在X帳號「李老師不是你老師」轉發來自中國網友投稿，這名中國網友指出，「3個人吃飯花了192元，結果今天使用微信群收款分攤功能，竟給不了64塊錢，只能我吃虧，我只能說阿共真的鬧麻了」。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「太誇張了。我的天。都已經封禁到這種地步了。在阿共眼裡數字也是罪惡」、「每年都一樣，真是糟透了。連分攤帳單都做不到，非得有『防火牆』介入」、「我笑瘋了」。

    中國一名網友爆料，3個人吃飯花費總共192元，聚餐結束後，想利用微信轉帳64元竟顯示「系統繁忙」，消息曝光掀起網友議論。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」X）

    中國一名網友爆料，3個人吃飯花費總共192元，聚餐結束後，想利用微信轉帳64元竟顯示「系統繁忙」，消息曝光掀起網友議論。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」X）

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