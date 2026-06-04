37年後北京最想做到的事？六四記憶正從中國年輕世代消失

中國警察6月4日在北京天安門廣場執勤，背景可見人民英雄紀念碑與毛主席紀念堂。六四天安門事件37週年之際，中國官方持續嚴格管控相關討論與紀念活動。（路透）

37年前震驚全球的六四天安門事件，在中國官方長年封鎖資訊與嚴格審查下，正逐漸從年輕世代的集體記憶中淡去。多家國際媒體指出，北京近年對六四相關討論的管控已不只是限制公開紀念，而是進一步透過網路審查、教育體系與公共空間管理，讓愈來愈多年輕中國人對這段歷史幾乎毫無印象。

根據《美聯社》報導，今年六四事件37週年前夕，香港警方持續高度戒備。過去每年吸引大批民眾參與的維多利亞公園燭光晚會早已停辦，相關主辦團體也已解散。部分試圖以行為藝術或象徵方式紀念六四的人士，則遭警方盤查或帶離現場。

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報導指出，自香港實施《港區國安法》以來，六四紀念活動已幾乎從香港公共空間消失。曾被視為全球最大六四紀念活動的維園燭光晚會，如今不再舉辦，相關紀念設施與展覽也陸續關閉。

年輕世代認知斷層擴大 有人從未聽過六四

英國廣播公司（BBC）報導，由於中國網路長期封鎖六四相關資訊，加上學校課程鮮少提及相關歷史，許多年輕中國人對1989年的事件所知有限，甚至從未聽過「天安門事件」一詞。

報導指出，在中國主要搜尋引擎與社群平台上，與六四相關的關鍵字長期受到限制。每逢週年前後，數字「64」、坦克人照片及相關討論更會成為重點審查對象，使許多人難以透過正常管道接觸相關資訊。

部分受訪中國年輕人坦言，自己是在出國留學、接觸海外社群媒體，或透過外國新聞報導後，才首次了解這段歷史。

另一方面，由六四罹難者家屬組成的「天安門母親」團體多年來持續要求中國政府公布死亡人數、調查事件真相並追究責任。今年六四週年前夕，部分成員再度受到監控與行動限制，無法自由前往墓地悼念親人。

該團體在今年發表的公開信中，再次呼籲中國政府就1989年事件展開獨立調查，並向罹難者家屬說明真相。不過截至目前為止，中國官方尚未對相關訴求作出回應。

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