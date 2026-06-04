承諾永不開車全是假！中國男酒駕撞傷日本4童 半年後又無照駕駛被逮

43歲中國籍男子鄧洪鵬去年酒駕撞傷日本小學生肇逃，時隔6個月又因無照駕駛被捕。（擷取自社群平台「X」）

去年在日本埼玉縣酒駕撞傷4名小學生並肇事逃逸的43歲中國籍男子鄧洪鵬，當時在法庭上公開認錯並承諾「永不開車」，因而獲得緩刑。未料時隔僅6個月，他昨日再度因涉嫌無照駕駛，在埼玉縣三鄉市自家附近遭警方逮捕。

綜合日媒報導，昨（3）日當地時間下午1時15分（台灣時間12時15分），鄧洪鵬在三鄉市自家附近的縣道上駕駛一輛自用小客車，遭民眾通報涉嫌無照駕駛，警方隨後展開調查並將其逮捕。

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警方指出，鄧洪鵬在去年的肇逃案後已被吊銷駕照，此次駕車行為已明確構成無照駕駛。況且他此次被捕時所駕駛的車輛，竟是去年發生肇逃案時的同一輛汽車，讓日本警方強烈懷疑他在駕照被吊銷後仍多次無照上路。

回顧前案，鄧洪鵬曾於2025年5月14日傍晚，在三鄉市一家中餐館內飲酒後開車上路，隨後撞上4名正在返家的小六男童，造成2人重傷、2人輕傷。肇事後他不顧同行乘客勸阻，執意駕車逃離現場。

警方事後調閱行車紀錄器，赫然發現鄧男與乘客在車內密謀「把車藏起來」、「只要說聽不懂日語，再稱對方已說了『沒問題』所以才離開就行」，被檢方痛批態度惡劣、刻意逃避刑責。

該案於同年10月開庭審理，鄧洪鵬當庭認罪，並向法庭誠懇宣稱「今後絕對不會再開車」。法院最終於11月判處其有期徒刑2年6個月、緩刑4年，並吊銷其駕照。

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