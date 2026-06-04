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    民主剛果伊波拉疫情瀕失控！ 防疫隊遭攻擊奪屍、11患者逃隔離中心

    2026/06/04 14:18 即時新聞／綜合報導
    1支負責安全埋葬伊波拉死者的團隊遭到襲擊，工作人員被迫棄下棺木撤離，死者遺體隨後由社區居民處理。防疫人員處理患者遺體示意圖。（歐新社）

    1支負責安全埋葬伊波拉死者的團隊遭到襲擊，工作人員被迫棄下棺木撤離，死者遺體隨後由社區居民處理。防疫人員處理患者遺體示意圖。（歐新社）

    今年5月中，非洲剛果民主共和國（簡稱民主剛果）東部伊圖里省（Ituri）爆發新一波伊波拉疫情，迅速延燒成為史上第3大的伊波拉疫情，現當地亂象不斷，包含要埋葬不治患者的隊伍遭到攻擊奪屍，還有患者從隔離中心逃亡，疫情不斷擴大。

    綜合外媒報導，民主剛果當局發布疫情報告，1支負責安全埋葬伊波拉死者的團隊遭到襲擊，工作人員被迫棄下棺木撤離，死者遺體隨後由社區居民處理。衛生官員警告，此舉可能導致新的傳播鏈。

    同時，在疫情重災區伊圖里省，有11名病患從隔離設施逃離，加上當地武裝組織活動持續影響人道援助與疫情追蹤。伊圖里省的林巴（Rimba）成為新增疫區，使伊圖里省伊波拉疫區增至17個，全國已擴大至25個疫區。疫情報告警示，疫情正顯示出「活躍的社區傳播」。

    截至目前，民主剛果已累計363起確診病例及62起死亡病例，週二（2日）新增19起確診病例。

    受伊波拉疫情影響的3省共有逾4200名密切接觸者接受追蹤，但過去24小時，監測小組僅聯繫到其中不到一半的人。報告坦言，接觸者追蹤工作緩慢、喪葬隊伍遭到攻擊以及社區抵制仍是控制疫情的主要障礙。

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