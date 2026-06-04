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    首頁 > 國際

    確認出席G7與北約峰會！川普：看完白宮UFC就出發

    2026/06/04 12:51 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普3日證實，他將於本月14日白宮舉辦UFC活動後，啟程前往法國參加G7峰會。（美聯社資料照）

    美國總統川普3日證實，他將於本月14日白宮舉辦UFC活動後，啟程前往法國參加G7峰會。（美聯社資料照）

    美國總統川普3日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，他將前往法國出席七大工業國集團（G7）領袖峰會。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）也證實，川普確定將參與7月在土耳其舉行的北約峰會。

    路透報導，G7領袖峰會預計於本月稍晚舉行。川普在貼文指出，他將於本月14日白宮舉辦終極格鬥冠軍賽（UFC）活動後，啟程前往法國參加峰會。

    法新社報導，法國綜合格鬥名將蓋恩（Ciryl Gane）將於14日美國總統川普80歲生日當天，在白宮舉行的一場特別比賽中迎戰巴西選手白瑞拉（Alex Pereira），這也是美國建國250周年慶祝活動的一部分。

    蓋恩強調，政治層面只是這場比賽的一部分。他說：「除了忽視它，我別無選擇。……這對綜合格鬥來說是絕佳舞台，所以我們必須配合。我們絕不涉足政治，但我們有機會暴露在全世界的目光下，我們必須好好把握機會。」

    與此同時，魯比歐證實川普將出席北大西洋公約組織（NATO）峰會的消息，預料將讓北約各國政府鬆一口氣。

    美國總統幾乎總會出席北約峰會，因為華府是北約領袖；但今年外界對川普是否參與抱持疑問，原因是他曾多次表達對北約的不滿，例如抨擊北約在美國與伊朗的戰事中拒絕提供協助。

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