韓國選舉爆「投票紙不足」 抗議民眾喊：學台灣投票方式

蠶室7洞第2投票所外聚集大批抗議民眾。（歐新社）

於本月3日舉行的韓國地方選舉，驚傳重大選務疏失，首爾多個投票所發生「投票紙不足」的離譜狀況，引發民眾批評，甚至引起抗議。一名抗議民眾要求重啟投票，她還表示，台灣現在沒有事前投票，希望採取台灣的方式。

綜合韓媒報導，首爾傳出14處投票所出現投票用紙不足狀況，以「蠶室7洞第2投票所」為例，拿到號碼牌的選民硬生生被延時投票至深夜10時。報導指出，這是韓國憲政史上首度發生此類事件，不僅重演了過去的選務管理漏洞，更對選舉的核心「公正性與公信力」造成致命打擊。

請繼續往下閱讀...

更嚴重的是，現場除了焦急的選民外，聽聞「缺票、延時投票」消息的大批市民與政論 YouTuber 也紛紛湧入，現場瞬間變成激烈的抗議集會。群眾甚至與選務人員爆發對峙、試圖阻止「票箱運出」，導致該投票所直到深夜11時過後都無法宣布投票正式結束。受此混亂拖累，選委會的投票率統計也全面大塞車，直至深夜11時52分才勉强公布暫定最終投票率為61%。

根據《中央社》報導，截至今日早上8時，蠶室7洞第2投票所外仍聚集大批抗議民眾，《中央社》記者一度被誤認為中國人，遭斥罵「中國人滾開」，在記者表明身分後，民眾對記者道歉。一名50多歲的女性表示，「我們必須實施全面重新投票，台灣現在沒有事前投票，所以我們希望採取台灣的方式。」

在韓國的選舉制度中有「事前投票」設計，選民可在正式投票前2天讓當天無法投票的選民提前投票，但該制度近年來頻頻引發「作票、不公正」的強烈質疑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法