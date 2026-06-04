五眼聯盟罕見聯合示警 中國利用求職平台招募西方間諜

美國等「五眼聯盟」（Five Eyes）的情報機構3日罕見地共同發布聲明，警告中國正利用領英（LinkedIn）、Indeed 和 Upwork等他求職平台，接觸並招募能夠獲取敏感訊息的西方政府、軍方及情報系統人員。 （歐新社）

加拿大《CTV國家新聞》、 《澳洲廣播公司》（ABC）報導，美國等「五眼聯盟」（Five Eyes）的情報機構3日罕見地共同發布聲明，警告中國正利用領英（LinkedIn）、Indeed 和 Upwork等求職平台，接觸並招募能夠獲取敏感訊息的西方政府、軍方及情報系統人員。 「五眼聯盟」這次共同發布警告，顯示西方情報機構對中國間諜活動繼續保持高度警戒。

美國聯邦調查局（FBI）、英國軍情五處（MI5），以及加拿大、澳洲和紐西蘭的情報機構共同發布聲明警告，中國軍事情報部門正加大對「五眼聯盟」成員國官員、軍人和情報人員的網路招募力度。

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聲明指出，中國情報人員越來越常利用求職網站和招募平台，以持有安全許可、能接觸機密訊息的人員為目標，尤其關注外交、安全、情報領域及駐亞太地區的軍事人員；這些情報人員通常偽裝成私人諮詢公司、智庫或人力資源公司員工，在網路上發布招募廣告，以便接觸國防、外交及安全分析領域人士。

聲明表示，部分被接觸者被要求撰寫所謂「研究報告」，報酬從數百美元到數千美元不等，有時甚至以加密貨幣支付。而這些看似普通的研究工作，最終可能被中國安全部門利用，以獲取敏感或非公開訊息。軍方人員則可能被要求提供所在部隊、基地位置及軍事活動等訊息。

「五眼聯盟」指出，儘管遭破獲案件的相關人員已遭刑事起訴、失去工作及被撤銷安全許可，但中國近年來利用人工智慧（AI）技術，大量製造虛假個人資料與招募訊息，增加辨識難度。

2025年10月，英國軍情五處曾在國會中警告，英國正面對來自中國、俄羅斯和伊朗的網路釣魚及間諜活動威脅。

今年5月，2名涉嫌為中國從事間諜活動的人員，成為首批依據英國新國家安全法被定罪者，其中包括1名英國邊境官員及1名香港貿易官員。

英國軍情五處處長麥卡勒姆（Ken McCallum）近日也再次警告，中國長期利用領英等社群平台，接觸西方政府及安全系統相關人士。

「五眼聯盟」在聲明中表示，中國情報部門最終目的是獲取軍事、政治及經濟情報，進而為中國在戰略及戰術層面獲得優勢。

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