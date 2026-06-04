黑煙狂竄4小時後炸了！中國蘇州廠區爆出巨大蘑菇雲 居民：像地震

中國江蘇省蘇州市甪直鎮一處廢品回收倉庫起火後發生劇烈爆炸，現場升起巨大白色煙柱，宛如蘑菇雲。（圖擷取自網路影片）

中國江蘇省蘇州市3日發生火警與爆炸事故。一處位於吳中區甪直鎮的廢品回收倉庫，上午起火後持續冒出濃煙，4小時後突然劇烈爆炸，現場升起巨大白色煙柱，外觀類似蘑菇雲。多名目擊者形容爆炸瞬間「像地震一樣」，衝擊波甚至震碎周邊建築玻璃。官方表示，目前已知2人受傷送醫，起火原因仍在調查中。

綜合中國媒體報導，事故發生於蘇州吳中區甪直鎮一處廢品回收倉庫。附近商戶表示，現場自上午10時許便開始冒出大量黑煙，消防人員也已趕赴現場處置，但到了下午2時30分左右突然發生劇烈爆炸。

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多名目擊者表示，爆炸發生時周邊建築明顯震動，不少店家貨架物品被震落，部分房屋玻璃破裂，甚至有老舊建築天花板掉落。有居民形容當時的衝擊感「像地震一樣」，數公里外都能聽見爆炸聲。

現場升起巨大白色煙柱 居民一度緊急撤離

根據現場流傳影片，爆炸後現場迅速升起巨大白色煙柱，外觀類似蘑菇雲，引發中國社群平台廣泛討論。不少網友擔憂是否涉及危險化學品或其他易燃物質。

有目擊者表示，爆炸後耳朵一度出現耳鳴現象，當地相關部門也曾安排周邊部分居民暫時撤離，以利消防與安全管制作業。

蘇州市吳中區相關部門通報指出，事故為企業廠房火災引發，現場火勢已於當日晚間撲滅，未發現外部環境污染情形。官方表示，事故共造成2人灼傷送醫，目前均無生命危險。

截至目前為止，當局尚未公布爆炸物質種類與確切起火原因，相關部門仍持續進行事故調查與安全排查。

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