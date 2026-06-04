六四37周年！香港藝術家拿氣球、放飛細線 竟遭大批港警包圍驅逐

今年2名香港藝術家，在銅鑼灣以各自的方式默默悼念六四，未料卻被大批便衣港警包圍阻攔。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

今天是中國「六四天安門事件」37週年，各國民眾、團體以各自的方式，為所有六四亡者哀悼。原本是全球最大紀念六四地點的香港，近年被當局與警方嚴格控管六四相關活動，今年更是傳出，2名藝術家在公眾場合默默悼念六四，結果立即被大批便衣港警包圍阻攔，甚至一路尾隨他們離開現場。

時常揭露中國境內資訊的旅義華僑作家李穎，今（4）日上午在X帳號「李老師不是你老師」分享2段影片。其中一段影片，是香港民眾在昨（3）日晚間拍到藝術家陳美彤，手持一顆「求婚」氣球站在銅鑼灣街上不到3分鐘，就被數名便衣港警攔查與一路「包圍護送」她離開現場，還在她搭地鐵離開前，以氣球會爆炸為由當場弄碎。

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另一段影片則是香港民眾、當地記者在今日上午，目睹行為藝術家「三木」（本名陳式森）出現在鄰近維多利亞公園、位於銅鑼灣的東角道路邊，並在原地默默放飛一根約6.4米長的紅色細線，未料突然衝出4、5名男性便衣港警從前後左右包圍他，除了上前搜查他的隨身物品、身分證，並且一路尾隨他2分鐘左右才離開。

李穎進一步補充，目前維多利亞公園周邊部署大量警力，昔日燭光晚會舉辦地，目前已成為港警的重點管控區，讓他無奈感慨，「香港曾是全球最大的六四紀念地之一，如今，公開和平悼念活動已變得極為困難。」

畫面曝光後，吸引香港與各國網友關注，「拿氣球都怕，真是可笑至極」、「香港已經不是以前的香港，是共匪的傀儡」、「現在的香港連批判政府，探討歷史都不行了嗎」、「中國政府膽小如蟻，放條線也能嚇到他們魂不附體」、「香港警察只用了10年時間就徹底蛻變成香港公安了，技能點媲美朱明王朝的廠衛了」。

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