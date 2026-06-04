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    首頁 > 國際

    英國駐北京大使館「悼念六四」影片 PO微博不到1分鐘被刪

    2026/06/04 13:30 即時新聞／綜合報導
    今（4）日上午，英國駐中國大使館在中國微博的官方帳號發布悼念六四的短影片，但上傳不到1分鐘就被平台火速刪除。（圖擷取自中國微博、@@whyyoutouzhele 社群平台「X」本報合成）

    今（4）日上午，英國駐中國大使館在中國微博的官方帳號發布悼念六四的短影片，但上傳不到1分鐘就被平台火速刪除。（圖擷取自中國微博、@@whyyoutouzhele 社群平台「X」本報合成）

    今天是「六四天安門事件」37周年，也是中共政府一整年中監控、打壓境內社群網路最猛烈的時刻。今日上午11點多，英國駐中國大使館透過在中國微博的官方帳號，發布一段僅有16秒、描繪六四「坦克人」的短影片動畫，然而這段影片上傳不到1分鐘，就立即被微博後台刪除，消息一出，迅速引發各界議議。

    旅義華僑作家李穎今日上午在X帳號「李老師不是你老師」，分享英國駐中國大使今日上午11點12分，上傳一段20秒影片動畫，開頭只有一片全黑的畫面，但迴響著許多中國民眾高亢喊聲，之後出現一台救護車急忙開向以肉身擋住解放軍坦克的民眾，結果一聲巨響，民眾聲音戛然而止，影片最後以一排排立柱被撞倒的畫面落幕。

    據悉，英國駐中國大使館已連續數年，不懼中共政府施壓，在每年6月4日當天透過微博等中國社群平台，發布圖文或影片來悼念1989年的六四天安門事件。各國網友除敬佩英國駐中國館，也對中國每年欲蓋彌彰掩蓋歷史的行徑，感到無法理解，直言越是如此大動作，反而更凸顯「1989年6月4日」曾發生過威脅中共政權的大事件。

    其他網友則表示，「去年還堅持了2小時」、「英國不愧是憲政民主的發源地」、「每年八國聯軍依舊辱華保留項目」、「英租界還是勇敢一些，他們只敢封禁，不敢封號」、「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶對抗遺忘的鬥爭」、「本無中主義者友情提示：有中國無民主，有民主無中國；中國死民主生，民主死中國生」。

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