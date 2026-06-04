美襲涉嫌運毒船隻致2死 至今203人死於打擊行動

美國軍方稱，3日在東太平洋對涉嫌運毒船隻發動襲擊，導致2名男子喪生。（擷自X@Southcom）

美國軍方稱，3日在東太平洋對涉嫌運毒船隻發動襲擊，導致2名男子喪生。

根據《法新社》報導，美國南方司令部在社群媒體上表示，2名販毒恐怖分子在此次行動中被擊斃，此次行動打擊目標是毒品走私活動。

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相關影片顯示，襲擊發生前船體的一部分被模糊的方框遮擋，隨後畫面出現劇烈爆炸，燃燒的船隻殘骸漂浮在水面上。

根據《法新社》統計，這起攻擊是美軍「南方之矛」行動中數十起類似攻擊事件之一。自去年9月後，該行動已造成至少203人在海上喪生。

美國總統川普堅稱，美國正與在拉丁美洲活動的販毒集團交戰，但他的政府尚未提供確鑿證據證明其襲擊船隻與毒品走私有關。

法律專家和人權組織認為，這些攻擊可能構成法外處決，因為美軍顯然以對美國不構成直接威脅的平民為目標。

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On June 3, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/wCHvnSJf3O — U.S. Southern Command （@Southcom） June 4, 2026

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