六四周年中共大動作封鎖網路言論 「瘋狂星期四」、「6月6日」都成禁詞

「六四天安門事件」在今年邁入37周年，1989年6月3日至4日，解放軍在中共領導人令下，派出軍隊與坦克車至北京及鄰近區域，對和平示威者掃射，造成數千人傷亡。（資料照，美聯社）

今天是六四天安門事件37周年，中國各地一片噤聲，時常揭露中國境內資訊的X帳號「李老師不是你老師」也分享，早在六四到來前中共當局就搶先對社群進行禁言的言論管控行動，除了有多個平台進入「系統維護」模式，無法修改個人資料或是正常留言，包含1989、坦克等都成為敏感詞，就連「瘋狂星期四」、「6月6日」等也成為違禁詞。對此中國網友紛紛諷刺「中國人的玻璃天花板」、「很多人本來啥都不知道的，這麼一搞反而成了宣傳了」。

「李老師不是你老師」自昨日以來陸續分享多則消息指出，隨著六四即將到來，一如既往，包含QQ、微信、拼多多、抖音等多個平台都進入「系統維護」模式，暫停了「個人資料修改」的功能。百度網盤（百度推出的雲端服務產品）也暫停資源分享的功能，預計6月6日才會恢復正常。

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微信也開啟了「預防式封鎖」，許多人近期並未發布任何朋友圈內容，僅因此前存在「違規發言」情況，導致帳號被預防式禁言，不得使用群聊功能及朋友圈。

「李老師不是你老師」也分享，網易遊戲代理的《光·遇》遊戲發佈公告：因技術升級，表示部分功能暫時無法使用。根據玩家透露，在遊戲內禁止聊天，甚至連加好友都不能寫備註，而正常的社交功能，包含「蠟燭、留影、音符、小紙船」也都下線，對此網友調侃「一個社交遊戲不讓聊天是何意味」。

有網友也發文詢問，為何《光·遇》遊戲裡蠟燭發不出去，結果不僅發問的帖子被刪，連該帳號也被封禁。「李老師不是你老師」後續也更新，《守望先鋒》的遊戲玩家也透露，該遊戲也關閉聊天打字的功能，無論發送什麼，都會顯示「不能發送敏感詞」。針對網友發文詢問為何《守望先鋒》遊戲不能打字，也有人在回應「4號是個敏感日子」後就被禁言一個月。

「李老師不是你老師」表示，在社群上也有網友透露，只是在抖音上評論時提到「坦克大戰」，就直接被封鎖一年。多名網友發現，微博將「瘋狂星期四」設置為違禁詞，原因是今年的六四紀念日在「星期四」。

「李老師不是你老師」也提到，有網友表示6月3日恰逢「世界自行車日」，網友只是轉寄網路上的宣傳文，微信帳號就被判定「違反網路相關政策及法律法規」，並被限制使用朋友圈功能至6月5日。也有網友因為在朋友圈分享美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的專輯《1989》，結果帳號被判定為違反《微信個人帳號使用規範》，遭禁用朋友圈功能。後續也有多名網友表示，《1989》裡的歌曲在QQ音樂裡被禁止分享。

「李老師不是你老師」也分享網友投稿，指抖音平台內部嚴陣以待，要求審核人員全員上工，除了有用戶因提及了六四的日期、時間、時長、數字而被處罰，還有一些人是因放了外文歌曲、非中國歌手的歌曲、饒舌歌曲等，就遭到不同程度的封鎖。更離譜的是，還有某個語音廳（不露臉的純語音直播）的老師只是提及日期「6月6日」，就導致所有老師以及語音廳帳號都全部被永久封禁。

在相關發文底下中國網友也紛紛諷刺「杯弓蛇影啊，天朝就這麼沒有自信嗎？」、「一切的巧合都在暗示消失的那天，你越是禁言就越多人知道」、「風聲鶴唳草木皆兵，中共敏感的隱私部位，已經纖毫畢現。」、「這聯想的腦洞真大，人工的還是AI的？」、「離了個大譜，真是無差別攻擊」、「這些莫名其妙的封號與功能限制都是給64做宣傳了，感謝網警內部潛伏的反賊同仁」。

有網友表示，6月3日恰逢「世界自行車日」，網友只是轉寄網路上的宣傳文，微信帳號就被判定「違反網路相關政策及法律法規」。（圖擷自X）

多名網友發現，微博將「瘋狂星期四」設置為違禁詞，原因是今年的六四紀念日在「星期四」。（圖擷自X）

也有多名網友表示，美國流行樂天后泰勒絲的專輯《1989》裡的歌曲在QQ音樂裡被禁止分享。（圖擷自X）

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