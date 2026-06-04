選票不夠！南韓多地爆徹夜抗議潮 民眾怒控舞弊要求重選

南韓首爾松坡區蠶室投票站聚集不少抗議者，其中一名選民舉著寫有「選舉舞弊」的標語牌。（歐新社）

南韓昨（3）日舉行地方選舉，部份投票所卻驚傳「選票短缺」，導致選民長時間排隊等候，引發巨大爭議。不滿的民眾隨即在首爾、大邱及京畿道果川市等地發起抗議活動，質疑「選舉舞弊」並要求重新投票。對此，中央選舉管理委員會今（4）日發布聲明強調，相關情況不符合法定重選條件，本次選舉效力不受影響。

綜合韓媒報導，首爾松坡區、江南區、廣津區等部分投票所昨日下午因投票率超出預期，出現嚴重的選票短缺問題。其中設於松坡區優星公寓敬老會館的「蠶室7洞第2投票所」，因選票不足被迫將投票時間延長4個小時至晚間10時。

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此舉引發大批民眾不滿，深夜一度聚集約300人在投票所外示威、高喊選舉無效並試圖阻止票箱運出。截至4日清晨，警方接獲與該投票所相關的報案已高達135件，目前現場仍有2個包含約2000名選民選票的票箱，因考量肢體衝突而滯留未運出。

除了首爾，抗議浪潮也蔓延至其他地區。大邱市中區中選會大樓前有約100名民眾手持「選舉舞弊」、「不正選舉」等標語，高喊停止開票並要求解散中選會；而位於京畿道果川市的中央選舉管理委員會總部前，同樣聚集了約500名示威者，包括知名南韓史講師全韓吉也現身其中。群眾揮舞南韓與美國國旗，憤怒抗議選務管理失當，剝奪選民順利投票的權利。

面對這場選務風暴，最大在野黨國民力量黨魁張東赫親自前往中選會大樓表達強烈抗議。張東赫直言：「由於這場選舉本身已受到嚴重污染，因此應重新舉行選舉。」然而，中央中選會於今日凌晨3時53分發表正式聲明，明確回絕了重新選舉的要求。

中選會澄清，選票不足是因為部分選區投票率超乎預期，事發後已緊急調度追加選票至相關投票所，並延長投票時間，確保所有領取號碼牌的選民皆已完成投票，依據《公職選舉法》，此狀況不屬於推遲或重新選舉的事由，強調本次地方選舉的效力不受影響。

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