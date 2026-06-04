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    再逆轉！南韓選舉民調罕失準 慶尚南道知事朴完洙贏3％連任

    2026/06/04 12:04 即時新聞／綜合報導
    慶尚南道現任知事朴完洙（見圖）今天擊敗共同民主黨候選人金慶洙，也讓出口民調再度失準。（歐新社資料照）

    慶尚南道現任知事朴完洙（見圖）今天擊敗共同民主黨候選人金慶洙，也讓出口民調再度失準。（歐新社資料照）

    南韓地方選舉與國會議員補選的開票結果今天（4日）已全部出爐，慶尚南道方面，在野黨「國民力量」候選人、現任知事朴完洙擊敗了執政黨「共同民主黨」候選人金慶洙。儘管朴完洙在昨天（3日）晚間投票結束後的出口民調中大幅落後，最後仍以3%差距順利連任。

    綜合媒體報導，昨晚計票開始後，朴完洙幾乎都處於領先；晚間10時左右，金慶洙的票數一度超越朴完洙；11時以後，朴完洙再度領先，差距一度擴大至5%；午夜之後，雙方就一直維持2.8至3%差距，金慶洙未能再追上。

    然而，昨晚出口民調顯示，金慶洙將以54.3%領先朴完洙的45.7%，斬獲慶尚南道知事。無獨有偶，出口民調同樣預測共同民主黨候選人鄭愿伍將以51.4%的得票率，擊敗國民力量現任市長吳世勳的46%，奪下首爾市長寶座，最後結果竟逆轉。

    今年出口民調並未包含上週實施的事前投票，而採取電訪民調、以事後加權補足。這是出口民調史上首度發生巨大誤差。

    朴完洙最終以51.5%得票數，力壓金慶洙的48.5%。

    朴完洙在確認當選後表示：「我將一如既往努力推動慶尚南道的發展和居民福祉。」他也對金慶洙表示慰問，「金候選人也辛苦了，我會將您所提出的良好政策納入地方治理。」

    金慶洙則在敗選聲明中說，「我謙虛地接受選民們給予的選舉結果。 」對於未能回應支持者的期待，金慶洙除了表達歉意外，也補充「這一切都是我自身的不足」。他同時祝賀朴完洙，並呼籲朴妥當應對慶尚南道面臨的困境。

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