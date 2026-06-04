短裙女硬騎骨折奈良鹿拍照！網友罵爆

短裙女硬騎骨折奈良鹿拍照！網友罵爆2026/06/04 09:21 即時新聞／綜合報導
有遊客竟把奈良小鹿當成「坐騎」，不顧其反抗一直要坐到牠背上，後續更爆出受害的小鹿曾因車禍導致前腿骨折，此事傳開後也掀起網路撻伐，網友紛紛留言砲轟。（圖擷自IG）
日本奈良的鹿是許多觀光客喜愛的動物，牠們更被當地人視為「神明使者」、屬於《文化財產保護法》天然紀念物之一，但近日網路上卻傳出，有遊客竟把小鹿當成「坐騎」，不顧其反抗一直要坐到牠背上，後續更爆出受害的小鹿曾因車禍導致前腿骨折，此事傳開後也掀起網路撻伐，網友紛紛留言砲轟。
近日網路流傳，有一名身穿白色細肩帶洋裝的女子，到奈良遊玩時竟當眾「騎鹿」，透過影片可看到她不斷試著要側坐到鹿背上，在一旁還有男子協助拍攝，雖然過程中小鹿試圖抵抗想擺脫他們，但不死心的女子仍一直貼近小鹿想坐到牠身上。
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這段影片曝光後隨即引發網路撻伐，更讓網友心碎的是，有熟悉這群鹿的志工透過「奈良の鹿角Tashi」透露，受害的小鹿其實腳上有舊傷，先前曾因車禍導致前腿骨折，質疑女子這樣對待前腳受傷卻努力生存的小鹿，「絕對不可原諒」。
在發文底下網友也紛紛砲轟「這種虐待行為絕對不能容許，警察應該逮捕他們」、「這不是對神明的使者該有的行為，希望他們遭受天罰」、「監督的志工不夠多嗎？」、「在自然保護區內騎鹿是違法的！請立刻逮捕他們！」、「它們不是交通工具，是生物、是生命。」、「跨在野生動物身上根本不是什麼正常的事情，是不怕被蟎蟲咬嗎」、「這個女人身上大概已經被蟎蟲咬住了吧，聽說致死率有30%」。
このInstagramに投稿された動画の鹿は交通事故による前脚骨折でハンディを負っています。私はボランティアで治療中にこの鹿の世話をしていました。これは虐待行為です。前足が曲がっても一生懸命生きている動物に対してこの様な行為は許されるものではありません。https://t.co/UlYKwzOBBA pic.twitter.com/rhrLygdxlV— 奈良の鹿角Tashi （@kamepokorin） May 31, 2026
近日網路流傳，有一名身穿白色細肩帶洋裝的女子，到奈良遊玩時竟當眾「騎鹿」，透過影片可看到她不斷試著要側坐到鹿背上，在一旁還有男子協助拍攝。（圖擷自IG）