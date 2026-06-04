短裙女硬騎骨折奈良鹿拍照！網友罵爆

有遊客竟把奈良小鹿當成「坐騎」，不顧其反抗一直要坐到牠背上，後續更爆出受害的小鹿曾因車禍導致前腿骨折，此事傳開後也掀起網路撻伐，網友紛紛留言砲轟。（圖擷自IG）

日本奈良的鹿是許多觀光客喜愛的動物，牠們更被當地人視為「神明使者」、屬於《文化財產保護法》天然紀念物之一，但近日網路上卻傳出，有遊客竟把小鹿當成「坐騎」，不顧其反抗一直要坐到牠背上，後續更爆出受害的小鹿曾因車禍導致前腿骨折，此事傳開後也掀起網路撻伐，網友紛紛留言砲轟。

近日網路流傳，有一名身穿白色細肩帶洋裝的女子，到奈良遊玩時竟當眾「騎鹿」，透過影片可看到她不斷試著要側坐到鹿背上，在一旁還有男子協助拍攝，雖然過程中小鹿試圖抵抗想擺脫他們，但不死心的女子仍一直貼近小鹿想坐到牠身上。

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這段影片曝光後隨即引發網路撻伐，更讓網友心碎的是，有熟悉這群鹿的志工透過「奈良の鹿角Tashi」透露，受害的小鹿其實腳上有舊傷，先前曾因車禍導致前腿骨折，質疑女子這樣對待前腳受傷卻努力生存的小鹿，「絕對不可原諒」。

在發文底下網友也紛紛砲轟「這種虐待行為絕對不能容許，警察應該逮捕他們」、「這不是對神明的使者該有的行為，希望他們遭受天罰」、「監督的志工不夠多嗎？」、「在自然保護區內騎鹿是違法的！請立刻逮捕他們！」、「它們不是交通工具，是生物、是生命。」、「跨在野生動物身上根本不是什麼正常的事情，是不怕被蟎蟲咬嗎」、「這個女人身上大概已經被蟎蟲咬住了吧，聽說致死率有30%」。

近日網路流傳，有一名身穿白色細肩帶洋裝的女子，到奈良遊玩時竟當眾「騎鹿」，透過影片可看到她不斷試著要側坐到鹿背上，在一旁還有男子協助拍攝。（圖擷自IG）

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