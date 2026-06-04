只因訪問台灣！中國禁4紐西蘭議員入境1年 並稱道歉可望取消

紐西蘭跨黨派國會議員皮尤（中）、韋伯（右3）伉儷、麥克魯（左3）、威爾森（右2）伉儷訪台，與外交部亞東太平洋司總領事回部辦事林晨富（左1）於桃園國際機場合影。（中央社）

紐西蘭媒體披露，北京已禁止4位紐國議員於1年內入境中國、香港和澳門，原因是他們上月組團訪問台灣。

5月4日至8日，紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」（All-Party Parliamentary Group on Taiwan）組團訪台。此行已是該友台小組自2023年成立以來第3度組團來訪，在台期間拜會了立法院等政府部會，並獲副總統蕭美琴接見。

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紐西蘭先驅報（The New Zealand Herald）報導，中國大使館已通知紐西蘭國會，包括國家黨籍首席團長普格（Maureen Pugh）議員、勞工黨籍共同團長韋伯（Duncan Webb）議員、行動黨籍麥克魯（Laura McClure）議員，以及第一黨籍威爾森（David Wilson）議員，均遭中方列入禁止入境名單。

報導稱，中國大使館告訴紐西蘭國會官員，如果4位議員為訪台一事道歉，相關禁令將可望縮短或取消。

紐西蘭外交部發言人並未直接評論議員遭禁止入境事件，但強調紐國議員訪問台灣是行之有年的慣例，且這類訪問並不違背紐西蘭的「一中政策」。

發言人說：「雖然紐西蘭與台灣沒有外交關係，但這並不妨礙紐西蘭與台灣維持貿易、經濟、文化和原住民族交流。」

截至目前，中國駐威靈頓大使館尚未回應置評請求；1位紐西蘭國會官員證實，曾與中國大使館代表會面，但拒絕透露細節。

紐西蘭國會書記官威爾森（David Wilson）透過電子郵件表示，「提供給國會議員的任何建議，一律屬於機密。」

中國是紐西蘭的最大貿易夥伴。根據紐西蘭憲法，國會議員獨立於政府之外；在受邀出訪時，國會議員可以自行決定相關行程。

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