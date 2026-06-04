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    首頁 > 國際

    以色列與黎巴嫩同意停火 美國務院證實

    2026/06/04 08:15 即時新聞／綜合報導
    以色列與黎巴嫩的代表在美國經過密集協商後，雙方正式達成停火協議。美國國務院表示，若協議順利落實，將有助於緩解持續數月的黎以衝突。（歐新社）

    以色列與黎巴嫩的代表在美國經過密集協商後，雙方正式達成停火協議。美國國務院表示，若協議順利落實，將有助於緩解持續數月的黎以衝突。（歐新社）

    外媒報導指出，以色列與黎巴嫩的代表在美國經過密集協商後，雙方正式達成停火協議。雙方隨後發布聯合聲明表示同意停火安排。不過目前具體的協議內容尚未曝光，而近期在以黎邊境仍不時爆發攻擊與空襲，外界也關注停火是否能真正落實。

    綜合媒體報導，以色列與黎巴嫩的代表於週三結束新一輪會談後，發表聯合聲明宣布達成停火協議。聲明提到，雙方同意進一步進行直接談判，以建立信任並解決其他懸而未決的問題。目前預估雙方將於6月22日進行新一輪和平談判。

    美國國務院也發表聯合聲明證實這項重大進展，並指這項協議是在經過多輪艱難談判後所取得的成果，標誌著雙方在緩解邊境緊張局勢上邁出了關鍵一步。

    目前關於停火協議的具體細節與實施時間表尚未完全公開，但國際社會普遍對此表示歡迎。聲明也提到，停火的前提是，真主黨（Hezbollah）必須全面停止攻擊行動，並從利塔尼河（Litani River）以南地區撤離。聲明也指出，雙方同意設立「試驗區」（Pilot zones），黎巴嫩軍隊需對這些安全區擁有完全控制權，任何「非國家主體」（如真主黨武裝分子）均不得進入。

    美國國務院表示，這些措施將「有助於朝著達成全面和平與安全協議的方向取得進展」，若協議順利落實，將有助於緩解持續數月的黎以衝突，也可能為中東局勢降溫帶來新契機。

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