為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    韓國地方選舉 在野喊停止開票、執政黨回應無必要

    2026/06/03 23:23 中央社
    在韓國首爾松坡區蠶室，選民聚集在投票所前排隊等候投票。由於選票短缺，投票一度暫停，後投票時間延長至當地時間晚上10點。（歐新社）

    在韓國首爾松坡區蠶室，選民聚集在投票所前排隊等候投票。由於選票短缺，投票一度暫停，後投票時間延長至當地時間晚上10點。（歐新社）

    韓國地方選舉今天爆出首爾有14處投票所因投票用紙不足，導致出現開票進行中仍有選民未完成投票的爭議，在野黨國民力量要求立即停止開票，執政黨共同民主黨則認為沒有停止開票的必要。

    韓國地方選舉本來投票時間為今天早上6時至下午6時，之後開始進行開票，也照常公布出口民調結果。不過首爾14處投票所發生投票用紙不足的狀況，包括松坡區12處、江南區及廣津區各1處，直到深夜都尚未完成投票，引發巨大爭議。

    根據韓聯社報導，在野黨國民力量黨魁張東赫表示，「首爾市選舉已經遭到污染，被污染的選舉就是無效的。」他強調，在查明真相之前應立即停止開票，並根據真相調查結果，首爾市選舉必須重新舉行。

    張東赫指出，可能有選民在等待選票過程中放棄投票，也可能有選民看到因選票不足而無法投票、或必須長時間等待的新聞後，乾脆放棄前往投票所，「這次首爾市的選舉嚴重侵害了選民的投票權與參政權。」

    執政黨共同民主黨總管對策本部長趙承來則表示，對於中央選舉管理委員會在選票管理上的疏失，深表遺憾，「這不是一句道歉就能了事的問題，對於失職的選舉管理必須追究責任。」

    不過趙承來也強調，已有許多首爾市民完成投票，投票結束後選票也依照程序移送至開票所，目前開票工作正在進行中，「沒有停止開票的必要」。

    而直到晚間11時仍無法宣布投票結束的蠶室7洞第2投票所，外面聚集了100多人抗議，有人主張必須阻止票箱運出，現場甚至出現互相辱罵的情況。中央選舉管理委員會也向警方請求支援，以便運送票箱。

    中央選舉管理委員會稍早也表示，將召開緊急會議，討論選票不足事件的應對方案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播