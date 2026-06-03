韓國地方選舉 在野喊停止開票、執政黨回應無必要

在韓國首爾松坡區蠶室，選民聚集在投票所前排隊等候投票。由於選票短缺，投票一度暫停，後投票時間延長至當地時間晚上10點。（歐新社）

韓國地方選舉今天爆出首爾有14處投票所因投票用紙不足，導致出現開票進行中仍有選民未完成投票的爭議，在野黨國民力量要求立即停止開票，執政黨共同民主黨則認為沒有停止開票的必要。

韓國地方選舉本來投票時間為今天早上6時至下午6時，之後開始進行開票，也照常公布出口民調結果。不過首爾14處投票所發生投票用紙不足的狀況，包括松坡區12處、江南區及廣津區各1處，直到深夜都尚未完成投票，引發巨大爭議。

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根據韓聯社報導，在野黨國民力量黨魁張東赫表示，「首爾市選舉已經遭到污染，被污染的選舉就是無效的。」他強調，在查明真相之前應立即停止開票，並根據真相調查結果，首爾市選舉必須重新舉行。

張東赫指出，可能有選民在等待選票過程中放棄投票，也可能有選民看到因選票不足而無法投票、或必須長時間等待的新聞後，乾脆放棄前往投票所，「這次首爾市的選舉嚴重侵害了選民的投票權與參政權。」

執政黨共同民主黨總管對策本部長趙承來則表示，對於中央選舉管理委員會在選票管理上的疏失，深表遺憾，「這不是一句道歉就能了事的問題，對於失職的選舉管理必須追究責任。」

不過趙承來也強調，已有許多首爾市民完成投票，投票結束後選票也依照程序移送至開票所，目前開票工作正在進行中，「沒有停止開票的必要」。

而直到晚間11時仍無法宣布投票結束的蠶室7洞第2投票所，外面聚集了100多人抗議，有人主張必須阻止票箱運出，現場甚至出現互相辱罵的情況。中央選舉管理委員會也向警方請求支援，以便運送票箱。

中央選舉管理委員會稍早也表示，將召開緊急會議，討論選票不足事件的應對方案。

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