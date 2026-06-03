糗爆！投書籲學生別用「人工智慧」抄捷徑 大學副校長反被抓包用AI寫的

西雪梨大學副校長投書《雪梨晨驅報》，竟是用AI協助撰寫。（法新社檔案照）

澳洲一名大學副校長近日投書《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald），呼籲學生不要用人工智慧（AI）「抄捷徑」。但是這篇投書文章後來被發現，就是用AI協助撰寫。雪梨晨驅報已將這篇文章下架，並稱此事「令人無法接受」。

英國衛報3日報導，西雪梨大學主管品格與誠信的副校長艾利斯（Cath Ellis），上月投書雪梨晨驅報，回應學者摩爾—吉伯特（Kylie Moore-Gilbert）之前的投書；摩爾—吉伯特的投書中說，她曾建議繼女三思是否要念大學，因為現在學生動輒把功課外包給AI，學生的成績「就像依照誰能寫出最好的AI提示詞來評分」。

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艾利斯的回應投書中說，「AI的問題確實存在」，但是還是應該念大學，並且好好地唸書，「不要抄捷徑，不論那有多吸引人，都不要把你的思考外包出去」，並鼓勵學生，「真正的努力不會被埋沒，而是會脫穎而出」。

不過，這篇投書經AI偵測服務Pangram檢測後，被判定為AI生成。西雪梨大學回覆衛報詢問此事，坦言艾利斯撰寫那篇投書時，確實用了AI。

校方發言人表示，「為了撰寫她的評論文章，艾利斯將自己原創的4萬字文字上傳到微軟Copilot大型語言模型，該模型將她累積的大量知識做出摘要，並提供提示」，做為初稿的基礎。這名發言人說，運用大型語言模型汲取艾利斯自身專業和經驗，是一種「成熟且適當」的生成式AI使用方式；Pangram這類程式可偵測AI之使用，「但是無法判斷使用方式是否適當」，「校方認為此案中，AI的使用是適當的」。

到3日上午為止，艾利斯該篇投書都未揭露撰寫時使用生成式AI。雪梨晨驅報母公司「9號娛樂」（Nine Entertainment Co.）的編輯政策，允許作者用AI進行初步研究和提示構思，但是明定「AI不得用於撰寫用於刊登的文章」，若刊登以AI生成的內容，須清楚標示，不過「使用AI作為輔助不需揭露」。

9號娛樂公司未回覆衛報詢問此事。不過，雪梨晨驅報總編輯貝克（Jordan Baker）3日在這起事件後刊出的文章中表示，艾利斯該篇文章不符合該報編輯準則，已經移除。她說，無論作者或西雪梨大學都未告知報社，該文章撰寫過程使用AI，「這顯然令人無法接受，我們正在進一步調查」。

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